Sem (13) krijgt lintje voor zijn vrijwilligerswerk: 'Hij staat altijd voor ons klaar'

"Het is een beetje anders dan andere jaren met een beperkt aantal aanwezigen", zegt burgemeester Mark Boumans. "Dat is eigenlijk heel jammer, want het zijn allemaal bijzondere kinderen die het verdienen om even in de belangstelling te staan."

Zoals de 13-jarige Sem Gevelaar die al jaren vrijwilligerswerk doet op kinderboerderij Kokiezier in Doetinchem. Hij helpt waar kan en draait nergens zijn hand voor om. "Poep scheppen, dierenhokken verschonen en pony’s borstelen", vertelt Sem. Het maakt hem allemaal niet uit.

Inmiddels doet hij dit al zes jaar ondanks dat hij er geen zakcentje mee verdient. "Dat maakt mij helemaal niet uit. Ik doe het voor mijn plezier en maak mensen blij en dat is het belangrijkste", zegt Sem.

'Ze betekenen iets voor een ander'

Ook zet Sem zich in bij de schaapskudde in Doetinchem. Daarnaast maakt hij elk jaar in december de buurt schoon en ruimt hij al het vuurwerk op. Uit handen van burgemeester Mark Boumans en kinderburgemeester Juliette Fijten ontving hij een kinderlintje en een prachtige oorkonde.

"Ik vind het fantastisch om te zien dat kinderen zich zo belangeloos inzetten voor de samenleving", zegt Boumans. "Iedere dag vaak weer. Ze vinden het zelf hartstikke leuk en beteken daarmee ook nog iets voor een ander."

Margré Baars, beheerder bij kinderboerderij Kokizier, vindt dat Sem het kinderlintje ook dik verdiend heeft. "Hij heeft hart voor de dieren en staat altijd voor ons klaar", zegt Baars. "Als we hem nodig hebben, doen we een belletje, en hij is er. Vervelende klusjes bestaan niet. Hij leeft echt voor de kinderboerderij."

Inzamelactie Gambia en zwerfafval opruimen

Naast Sem kregen ook drie andere kinderen een bezoek van de burgemeester en werden ook zij verrast met een kinderlintje. De 6-jarige Lex te Voert is de jongste en kreeg een lintje, omdat hij spullen inzamelt voor kinderen in Gambia.

Ook heeft hij samen met zijn moeder in zijn kleuterklas verteld over hun sponsorkindje in Gambia en heeft hij samen met de kinderen uit zijn klas geknutseld voor een schoolklas in Gambia.

Philène Koot (8) woont in een wijk met veel ouderen en helpt het met vegen van de stoep en gaat spontaan langs voor een praatje. Tijdens de lockdown heeft Philène bij alle ouderen een roos gebracht om te laten weten dat zij hen niet vergeet.

En de 9-jarige Willem Bos ruimt al een paar jaar op eigen initiatief zwerfafval op. Nog steeds gaat hij regelmatig met zijn grijper en vuilniszak op pad en komt hij met zakken vol rommel terug.