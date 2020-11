LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 19 november

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 19 november

23:08 - Het belangrijkste nieuws

Het RIVM meldde donderdag 701 nieuwe besmettingen in Gelderland. Dat is een flinke stijging ten opzichte van woensdag, toen werden er 435 besmettingen gemeld, maar de cijfers zijn door een storing mogelijk onvolledig.

De Gezondheidsraad adviseert 60-plussers en ernstig zieken eerst te vaccineren wanneer er een vaccin beschikbaar is.

Musea, pretparken, dierentuinen en bioscopen zijn sinds donderdag weer open.

In de gemeente Lochem is een trouwerij stilgelegd omdat er meer dan 30 gasten waren op het feest. De locatie is voor onbepaalde tijd gesloten.

19:51 - Trouwlocatie gesloten, eetgelegenheid en groepsaccomodatie krijgen waarschuwing om overtreding coronaregels

In de gemeente Lochem is in de afgelopen weken drie keer ingegrepen bij overtreding van de coronaregels. Dit was op een trouwfeest, op een terras van een eetgelegenheid en bij een groepsaccommodatie.

Bij het trouwfeest waren meer dan 30 gasten aanwezig. Het feest is per direct beëindigd en de locatie is gesloten en mag voorlopig niet meer open.

Op het terras van de eetgelegenheid zat een groep mensen te eten. Eten afhalen mag, maar ter plekke opeten niet. Het gezelschap werd weggestuurd, de horecagelegenheid heeft een waarschuwing gekregen van de Veiligheidsregio.

Bij de groepsaccomodatie werd ingegrepen omdat er meerdere gezinnen samen in één ruimte verbleven die ook nog eens geen 1,5 meter afstand hielden. De groep werd naar huis gestuurd, de eigenaar van de accommodatie heeft een waarschuwing gekregen.

18:38 - Kijk hier welke bedrijven in jouw omgeving coronasteun kregen

Op de gisteren gepresenteerde lijst van het UWV van bedrijven en instellingen die in de tweede termijn met succes een beroep deden op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) staan ook weer tal van Gelderse organisaties. Als je zin hebt in een lange lijst met namen (op alfabet) kun je hier je hart ophalen.

18:24 - Al ligt er een meter ijs straks, geen Elfstedentocht

Een alternatieve versie van de legendarische Elfstedentocht is ondenkbaar. Daarom kan het Friese schaatsspektakel komende winter gezien de huidige coronasituatie niet doorgaan, hoe dik de ijslaag misschien ook zal zijn. "Je kunt nu al wel zeggen dat de kans dat er dit seizoen een Elfstedentocht komt amper 5 procent is", geeft voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden te kennen.



18:22 - NEC schopt corona Goffert uit

NEC kampte met een fikse coronagolf. Acht spelers waren besmet en ontbraken de laatste twee wedstrijden, maar ze zijn allemaal weer terug in de selectie. Norbert Alblas staat daarom vrijdag onder de lat, thuis tegen Roda JC.

 

18:14 - Nu ook gevangene in PI Arnhem met corona

Bij een gedetineerde van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Arnhem is donderdag corona vastgesteld. Het is voor het eerst dat in de zogenoemde Blue Band-gevangenis een gedetineerde positief is getest op het virus. Hij zit in de gevangenis in isolatie.

15:49 - Burgemeesters praten over carbidschieten

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken maandag onder leiding van Hubert Bruls van Nijmegen het carbidschieten rond de jaarwisseling. Ze praten onder meer over de eventuele noodzaak van landelijke maatregelen om paal en perk te stellen aan het laten knallen van melkbussen. Ook bespreken ze hoe de handhaving eruit gaat zien. Verder wordt gesproken over een voorlichtingscampagne rondom het carbidschieten. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaf vorige week al groen licht voor het doorgaan van deze in die gemeenten populaire traditie. Omroep Gelderland was bij de laatste jaarwisseling aanwezig bij het carbidschieten in Nijkerkerveen en Hummelo.

 

14:49 - Aantal coronabesmettingen flink gestegen

Er zijn in de afgelopen 24 uur flink meer coronabesmettingen geregistreerd ten opzichte van de dag ervoor. In heel Gelderland kwamen er 701 nieuwe besmettingen bij, de dag ervoor werden 435 besmettingen gemeld.

Er is echter een kanttekening te maken bij de cijfers, aangezien het meldingssysteem te kampen had met een storing. Mogelijk zijn deze cijfers een aanvulling op die van de dag ervoor.

Er zijn daarnaast zowel 9 ziekenhuisopnames als 9 nieuwe overlijdensgevallen gemeld. Deze cijfers kunnen überhaupt onvolledig zijn. Het actuele aantal ligt waarschijnlijk hoger.

14:37 - Ook de musea en bioscopen weer open

Het mag allemaal weer een bezoekje aan het zwembad, de bioscoop, het pretpark en natuurlijk het museum. Twee weken lang moesten deze instellingen tot groot verdriet van de liefhebbers de deuren sluiten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Maar vandaag mochten de instellingen weer open.

Bram ten Cate uit Wageningen was de eerste bezoeker die vanochtend museum Coda in Apeldoorn bezocht. Hij zei met smart te hebben afgewacht totdat de musea hun deuren weer zouden openen: "Afgelopen zondag had ik al in de gaten dat waarschijnlijk de musea open zouden gaan. Ik zei laat ik maar gewoon een reservering doen en we zien wel: Als het dicht blijft hebben we pech. Als het open is om 10 uur dan staan we op de stoep. En we staan op de stoep om 10 uur," aldus een breed lachende Bram ten Cate van achter zijn mondkapje, want die moeten wel op in het museum.

13:35 - Lochem heeft drie keer ingegrepen bij overtreding van coronamaatregelen

Toezichthouders en handhavers van de gemeente Lochem hebben de afgelopen weken in totaal drie keer ingegrepen bij overtredingen van de coronaregels. Het betrof een groepsaccommodatie, een eetgelegenheid en een trouwlocatie.

Bij de groepsaccommodatie zaten mensen uit meerdere gezinnen samen in één ruimte waarbij ook de 1,5 meter afstand niet werd gehouden. Bij een volgende overtreding wordt de gelegenheid gesloten.

Tijdens een controleronde bleek dat mensen op het terras van een eetgelegenheid zaten. Het gezelschap is verzocht direct de locatie te verlaten. Het was niet de eerste keer dat daar de regels werden overtreden.

Op een trouwlocatie was een huwelijksfeest met meer dan 30 gasten. Dit feest is per direct beëindigd. De locatie is gesloten en mag voorlopig niet meer open.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “De maatregelen volhouden is soms lastig. We geven graag uitleg als er vragen zijn, maar we zijn streng voor wie de coronaregels willens en wetens overtreedt”.

11:17 - Gezondheidsraad: coronavaccin eerst naar 60-plussers en zieken

Als er een vaccin tegen corona is, moeten 60-plussers en zieken als eersten worden gevaccineerd. Dat adviseert de Gezondheidsraad voorlopig aan het kabinet.

Er moet een keuze worden gemaakt omdat er niet meteen genoeg vaccin voor iedereen zal zijn. Daarom wil de raad voor alles inzetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus en moeten de mensen met de meeste kans daarop als eerste het vaccin krijgen.

09:38 - Pluimveebedrijf met honderden medewerkers failliet

Pluimveebedrijf GPS in Nunspeet vraagt het faillissement aan en alle activiteiten worden gestaakt. Er zijn vooralsnog geen overnamekandidaten gevonden, meldt de bewindvoerder. De kippenslachter wordt naar eigen zeggen geraakt door de coronacrisis, omdat het bedrijf producten levert aan binnen- en buitenlandse horeca.

07:53 - Veel jongeren voelen zich nu slechter dan voor coronacrisis

Veel jongeren voelen zich nu slechter dan voor de coronacrisis, blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van de NOS. De stelling 'Door deze crisis voel ik mij eenzamer dan voor de crisis' wordt onderschreven door 69 procent van de jongeren, tegen 37 procent gemiddeld.

Op de vraag aan alle ondervraagden: 'Hoe voelt u zicht momenteel?' geeft 81 procent zeer goed tot goed als antwoord. Maar bij doorvragen blijkt dat liefst een kwart zich nu minder goed voelt dan voor de crisis. Onder jongeren is dat bijna de helft.

In een toelichting zeggen jongeren (18 tot 24 jaar) zich te vervelen of zich eenzaam te voelen. Veel jongeren missen de gezelligheid, de feestjes, hun sociale contacten. Maar vaak gaat het ook dieper en spreken ze van machteloosheid, stress en depressies. Ze vinden de lessen of colleges op afstand moeilijk en voelen zich niet gesteund. Iemand zegt: "Ik ben totaal alleen op emotioneel gebied en ik kan mijn opleiding niet goed volhouden zo."

Het onderzoek werd gedaan onder 2290 Nederlanders van 18 jaar en ouder, van vrijdag 13 november tot maandag 16 november.

07:23 - Afhaalrestaurants in Harderwijk gesloten

Drie afhaalrestaurants in Harderwijk zijn op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland voor twee weken gesloten. Het gaat om de zaken Delfino, Burger Zaken en Grillroom Jerusalem.

Restaurants zijn vanwege de coronamaatregelen al dicht, maar deze drie zaken mogen nu ook niets meer laten bezorgen en afhalen. Niemand mag tot maandag 30 november het pand in.

Afhaalrestaurants moeten om 01.00 uur dicht, maar Delfino, Burger Zaken en Jerusalem waren volgens de gemeente Harderwijk afgelopen vrijdagnacht nog ruim daarna open. 'Hieruit blijkt dat de overtreding van de noodverordening bewust is begaan', klinkt het.

Burger Zaken spreekt op Facebook van een vergissing:

 

06:22 - Stormloop op kaarten voor tentoonstelling Bob Ross

De musea gaan vandaag weer open en er is een run op kaartjes voor de populaire tentoonstellingen. Zo zijn bij Museum MORE in Gorssel voor de komende dagen de kaarten voor de tentoonstelling Bob Ross al weg. "Dinsdagavond hebben we hard gewerkt om de kaartverkoop online te zetten. We zagen de tickets wegvliegen voor de komende dagen", vertelt een woordvoerder. Om met eventuele nieuwe coronamaatregelen teleurstellingen te voorkomen, kunnen kaarten tot een maand vooruit gekocht worden.

Naast musea gaan ook pretparken, dierentuinen en bioscopen vandaag weer open.

