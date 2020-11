Rody de Boer: 'Wij krijgen de goals op hele slechte momenten tegen'

Cambuur was voor rust iets beter en controleerde de tweede helft zonder heel erg veel moeite. Alleen in het eerste kwartier had de ploeg uit Leeuwarden het even lastig, maar De Graafschap verzuimde terug te komen in de wedstrijd. "Daar hebben we het laten liggen, want het zat er echt in toen. Twee grote kansen van Seuntjens, daar moet er minimaal één van in", had Snoei gezien.

Ralf Seuntjens (foto Omroep Gelderland)

"We krijgen beide goals op verkeerde momenten tegen", oordeelde De Boer. "Verdiende nederlaag? Ik denk het niet helemaal. Zij hebben een goede ploeg, dat wisten we en misschien dwingen ze ook wel zo'n tweede goal af. Maar als Toine van Huizen die kopbal maakt, loopt het heel anders en moeten zij. Na die 2-0 zie je inderdaad wel veel lange ballen en wordt het ook wel lastig."

Uitval

Dat vond Snoei ook. "Toine neem ik niets kwalijk, maar dan wordt het wel een ander soort wedstrijd. Het is vanavond vooral de manier waarop. Ik vind dat we er tot de laatste minuut voor hebben gestreden. We hebben Cambuur in de tweede helft uit hun spel gehaald. Ze krijgen één uitval en daaruit wordt gescoord. Er had meer ingezeten en dat is zo zonde", baalde Snoei in de catacomben van De Vijverberg.

"Deze doet wel even pijn", reageerde De Boer die weer ijzersterk keepte. "We gaan dit weer bespreken en snel door." Snoei: "Natuurlijk, dit is flink balen. We worden achterna gezeten op de ranglijst en dan kan dit. Maar het is nog een lange weg."