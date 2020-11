De Graafschap verliest topper nipt van Cambuur en is koppositie kwijt

Vlak voor de aftrap was er een fraaie sfeeractie van de Brigata Tifosi. De spelers liepen naar een spandoek waarop een cassetterecorder was afgebeeld. Uit de speaker schalmde vervolgens de stem van een supporter. In duidelijke taal kreeg De Graafschap te horen dat het een wedstrijd was met het 'mes tussen de tanden.'

Met die boodschap in het achterhoofd werd het een boeiende en vooral spannende strijd op De Vijverberg waar De Graafschap gelijke tred hield met het technisch vaardige Cambuur. In de tweede minuut schoot de kersverse vader Daryl van Mieghem al in het zijnet. Beide ploegen waren voetballend in balans en openden de topper in een hoog tempo.

Kansen over en weer

Cambuur kwam na een kwartier echter beter in zijn spel en trok het duel meer naar zich toe. Jamie Jacobs stichtte het eerste echte gevaar namens de Friezen, maar zoals zo vaak bracht keeper Rody de Boer knap redding. Toine van Huizen kreeg aan de andere kant een grote kans op de 1-0. De verdediger kopte in een vrije positie na een spelhervatting naast. Even later was het weer Cambuur dat dichtbij de openingsgoal was. Paulissen stuitte echter opnieuw op de uitstekende doelman De Boer. Zo kwam er meer leven in de wedstrijd vol strijd en passie.

Juweeltje

Vlak voor rust sloeg de ploeg die zondag Almere City met 7-2 vernederde alsnog toe. Een juweel van een doelpunt betekende de 0-2. In een snelle counter sprintte Giovanni Korte richting het doel van De Graafschap. Toen De Boer uitkwam, liftte hij de bal schitterend hoog in het doel. Het doelpunt viel in de beste fase van de Achterhoekers waardoor de goal als een mokerslag aankwam bij De Graafschap.

De Graafschap kreeg in de slotfase geen kansen meer. Creativiteit ontbrak om het Cambuur echt lastig te maken. Snoei bracht Mystakidis nog voor Konings in de laatste tien minuten, maar ook de Griek kon de thuisploeg niet over het dode punt heen helpen. Cambuur won uiteindelijk verdiend en neemt zo de koppositie weer over. De formatie van De Jong staat nu op doelsaldo bovenaan. De Graafschap staat tweede.