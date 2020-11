NEC-doelman Alblas had corona, maar totaal geen klachten

"Het was wel raar om thuis te moeten blijven zonder klachten en niet te mogen spelen en trainen. Ik had zeker niet verwacht dat ik positief zou testen, maar ik wachtte om te kijken of ik wat zou voelen of een symptoom zou krijgen, maar dat is niet het geval geweest. Ik heb me de hele tijd goed gevoeld. Ik heb vorige week in de oefenwedstrijd tegen VVV alweer negentig minuten gespeeld, dat voelde weer goed."

Even ziek geweest

Aanvoerder Rens van Eijden had ook corona en was er minder goed aan toe. "Het is nu weer goed. Maar ik ben wel even ziek geweest. Gelukkig knapte ik vrij snel op. Ik had niet verwacht dat het mij zou overkomen. De ploeg heeft het zonder ons goed gedaan en mooi drie punten gehaald bij NAC. Tegen Helmond hadden we ook drie punten moeten hebben. Zeker knap hoe die jongens het hebben ingevuld. Ik voel me nu weer goed. Ik heb vorige week al dertig minuten meegedaan tegen VVV. En ik train alweer twee weken voluit mee, dus ik ga ervan uit dat ik negentig minuten kan spelen." Rens van Eijden, hersteld van corona

NEC kan bij winst op Roda JC vrijdag aanhaken bij de ploegen die meedoen om rechtstreekse promotie. "We moeten voornamelijk naar onszelf kijken. Morgen staat er een mooie wedstrijd op het programma en moeten we uiteindelijk zelf die punten binnenharken. En dan kijken of de andere uitslagen positief uitvallen voor ons. Maar het is een rare competitie, waarin we van iedereen kunnen winnen en verliezen. Het is aan ons om het te laten zien."

Alblas (foto) weet ook dat NEC goede zaken kan doen. "Het is een rare periode geweest, maar gelukkig zijn we weer op volle sterkte. Ik denk dat wij van wedstrijd tot wedstrijd moeten kijken. We hebben nog zes wedstrijden tot de winterstop. We moeten zien dat we tegen Roda die drie punten hier houden."