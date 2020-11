Corona vastgesteld bij gedetineerde Blue Band-gevangenis

Bij een gedetineerde van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Arnhem is donderdag corona vastgesteld. Het is voor het eerst dat in de zogenoemde Blue Band-gevangenis een gedetineerde positief is getest op het virus. Hij zit in de gevangenis in isolatie.

Volgens een woordvoerder van de inrichting gaat het om een gedetineerde die kortgeleden in de gevangenis is beland. Er is geen contact geweest met de medewerkers die onlangs positief hebben getest op covid-19.

Personeel heeft bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat drie gevangenismedewerkers preventief in thuisisolatie moeten. Zij hebben geen klachten, meldt de PI.

De eerste besmetting in de Arnhemse gevangenis dook 8 november op bij een medewerker; er zijn geen nieuwe medewerkers positief getest sinds afgelopen week.

Gedetineerden in quarantaine

Tien gedetineerden zitten door de nieuwe besmetting nu preventief voor 8 dagen in quarantaine. Dat is in hun eigen cel. Ze hebben geen gezondheidsklachten, laat Justitie weten. De medische dienst houdt hen in de gaten.

In de PI Arnhem verblijven op dit moment 246 gedetineerden. Vanwege de nieuwe besmetting is in de gehele inrichting tot en met maandag een aanpast programma.

Zie ook: Corona bij medewerker Blue Band-gevangenis, gedetineerden in quarantaine