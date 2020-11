Elektrische deelscooters nu ook in onze provincie

Wie weleens in de Randstad komt, heeft ze ongetwijfeld zien staan: opvallende scootertjes, met namen als Felyx of Check op de zijkant. Het zijn bedrijven die e-scooters aanbieden. Ook GO Sharing richt zich op duurzaam stadsvervoer.

Vervoer tussen steden en dorpen

Het bedrijf zit al op verschillende plekken in Nederland en zet nu voet aan de grond in Gelderland. Hun elektrische scooters zijn in Apeldoorn en - even over de grens - in Deventer te gebruiken.

Waar je de scooter in Amsterdam vooral gebruikt voor vervoer dóór de stad, richt GO Sharing zich in Apeldoorn juist op vervoer tussen steden en dorpen en gebruik door forensen.

'Apeldoorn nummer 3 van Nederland'

Arno Tijmens, regiomanager: "Het leent zich hier enorm goed voor deelvervoer, om te stimuleren dat deelscooters een alternatief zijn voor de auto. Daar is Apeldoorn een heel mooi gebied voor."

Wethouder Wim Willems is in zijn nopjes dat het bedrijf Apeldoorn heeft uitgekozen: "Volgens mij is dit de mooiste plek om als toerist naartoe te komen. Dus naast Amsterdam, Rotterdam is Apeldoorn dan toch de derde stad van Nederland."

Lukraak parkeren

Een veelgehoord kritiekpunt op dit soort deelvervoer is overlast: wanneer iedereen zijn gebruikte scooter lukraak parkeert, krijg je chaos. Mede om die reden zijn elektrische stepjes (in Duitsland erg populair) in Nederland niet toegestaan.

Hoe gaat Willems daarmee om? "We hebben daar goede afspraken over gemaakt. Juist om te zorgen dat het leefbaar blijft. Maar uiteindelijk is het aan de eindgebruikers om te zorgen dat zij hem netjes stallen."

In de Randstad vind je de scooters op bijna elke hoek van de straat. Foto: Omroep Gelderland

Tijmens beaamt dat. Hij benadrukt daarnaast dat personeel dat rondrijdt om accu's te vervangen (dat moet natuurlijk ook gebeuren), bij klachten zo'n gebruiker ook een waarschuwing kan geven.

150 in totaal

Rondvraag in het Apeldoornse centrum geeft een overwegend positief beeld over de e-scooter. Sommigen hebben absoluut geen interesse, maar velen lijken toch wel bereid het ding zo nu en dan te pakken.

Tijmens is er in ieder geval van overtuigd dat de deelscooter ook hier een succes wordt. In totaal komen er 150 in en rond Apeldoorn te staan.