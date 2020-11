Door corona getroffen koor uit Heerde brengt speciale kerst-cd uit

Normaal gesproken geeft De Lofzang ieder jaar een kerstconcert in de Grote Kerk in Apeldoorn. Dit jaar kan dat echter niet doorgaan. Het koor werd dit voorjaar zwaar getroffen door corona - zes leden kwamen te overlijden - en kwam sindsdien niet meer bij elkaar. "Voor zo'n concert moet je al vanaf de zomer intensief repeteren", vertelt voorzitter Martin Eikelboom. "Vanwege corona zat dat er, met onze tachtig leden, natuurlijk niet in. En 1400 bezoekers, zoals er normaal in de kerk zitten, kun je dit jaar ook niet ontvangen."

En dus ontstond het idee om iets anders te doen. "We wilden toch iets doen met de blijde boodschap van kerst", legt Eikelboom uit. Dirigent Jacob Schenk vult hem aan: "En dan moet je creatief zijn. We hebben dus wat oude opnames opgezocht, en die wat aangevuld met nieuwe opnames."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Lp uit 1978

Dat vraagt wat extra uitleg. "We hadden nog een hele mooie lp met kerstliederen uit 1978", zegt Eikelboom. "En verder nog wat andere opnames uit de loop der jaren. Die opnames hebben we digitaal omgezet in mp3-tjes." De vaste muzikanten van het koor speelden en zongen een paar nieuwe partijen in. "Dat kon, want met z'n drieën konden ze dat op afstand doen."

Het eindresultaat werd deze week gepresenteerd. Schenk kreeg een van de eerste cd's uitgereikt. "Het is fijn dat we nu zoiets hebben, ik ga er met plezier naar luisteren", zegt hij. Voor de dirigent, die 25 jaar in het vak zit, is het een nieuwe ervaring. "Meestal neem je juist een nieuw product op, dit is voornamelijk zang uit de periode van de vorige dirigent."

Niet met elkaar verwerken

Zowel Eikelboom als Schenk missen de repetities met het koor wel. "Dit is een hecht koor", aldus Schenk. "Normaal gesproken zouden we elke maandagavond bij elkaar zijn, en bij uitvaarten van koorleden zouden we een muzikale bijdrage leveren tijdens de dienst. Dat we dat in de coronatijd niet hebben kunnen doen, is erg intensief."

Zes van de actieve leden van het koor overleden eerder dit jaar aan corona. "Dat kunnen we niet met elkaar verwerken."

Wat dat betreft is Eikelboom extra blij met de cd. "Het kan weliswaar het samenkomen en het Kerstconcert niet vervangen, maar het voordeel van een cd is wel dat je hem nóg een keer kunt afspelen. Dus op 16 december, de avond dat het concert gepland stond, zal ik thuis deze cd luisteren."