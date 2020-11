Creativiteit moet mkb Montferland redden

“Horecabedrijven die er voor de coronacrisis al niet goed voorstonden, die hebben het extra zwaar”, aldus Edwin Sap, voorzitter van MKB-Montferland. “Had je een goed bedrijf met normale inkomsten, dan teer je in op je eigen vermogen. Hopelijk hebben ze dan genoeg om het nog een tijdje uit te zingen.” De voorzitter is tevreden met alle overheidssteun en hoopt dat ondernemers er nog een tijdje gebruik van kunnen maken. Toch moeten zij volgens hem vooral zelf het heft in handen nemen: “Stilzitten heeft geen zin. Je zult moeten innoveren en out of the box denken.” Volgens hem zijn er genoeg voorbeelden in Montferland. “Je kunt als ondernemer eigenlijk zelf het verschil maken”, zegt Sap.



Onder meer Ploccos Horeca Groep bleek innovatief en stalde een deel van het personeel bij andere bedrijven. Een fantastische ontwikkeling, zo stelt wethouder Martin Som. Zelf probeerde hij de gemeente aan te sporen hetzelfde te doen: “Ik heb de collega’s gevraagd of wij ook eerst navraag kunnen doen bij lokale ondernemers als we mensen nodig hebben.” Toch roepen Som en Sap ondernemers op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de overheidssteun. Al zal dit volgens hen niet alle mkb’ers door de crisis helpen. “Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de zwakke broeders het door deze tweede stroom van maatregelen extra zwaar krijgen”, benadrukt Sap.



Lokaal inkopen

Ondanks de beperkte financiële ruimte, wil Som de Montferlandse ondernemers tegemoetkomen met onder meer de verruiming van openingstijden, de mogelijkheid tot terrasvergroting en de promotie van lokaal inkopen. “Je kunt heel makkelijk bij Bol.com een boek kopen, maar koop het liever hier bij de Bruna, Primera of de boekhandel”, zegt de wethouder. “We moeten zoveel mogelijk reclame maken voor lokale ondernemers, zodat we deze periode goed doorkomen.”