Onverzekerde automobilist financieel de klos na dodelijke aanrijding

Een 50-jarige man uit Dodewaard is donderdag veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor een fatale aanrijding. Hij reed in juni vorig jaar in Veenendaal een fietsster dood. De rechtbank Midden-Nederland legt de man geen celstraf op, omdat de financiële gevolgen voor de man enorm zijn.

De inwoner van Dodewaard is uit geloofsovertuiging niet verzekerd en draait persoonlijk op voor de financiële schade van het dodelijke verkeersongeluk. De nabestaanden hebben de schade die ze lijden geclaimd bij het Waarborgfonds. Dit fonds regelt schades rond betrokkenen die zijn vrijgesteld van verzekeringen vanwege gemoedsbezwaren.

Een woordvoerder van het fonds bevestigt dat de claim in behandeling is. "Het gaat om een aanrijding met dodelijke afloop. Dan praat je over aanzienlijke bedragen die we dan uitkeren", zegt hij.

In 2019 behandelde het Waarborgfonds 90 claims en keerde het rond de 500.000 euro uit. Auto-eigenaren zijn verplicht een verzekering af te sluiten, maar voor gemoedsbezwaarden kunnen vrijstellingen gelden.

'We treffen een regeling'

Wie betrokken is bij aanrijdingen en een vrijstelling heeft kan voor het niet-verzekerd zijn niet strafrechtelijk worden aangepakt. Maar dat betekent niet dat deze mensen ontsnappen aan financiële gevolgen. De woordvoerder van het Waarborgfonds: "We treffen dan een regeling met de betrokkene, bijvoorbeeld als die de bedragen niet ineens of niet helemaal kan terugbetalen." Hij kent de situatie rond de man uit Dodewaard, maar kan er uit privacyoverwegingen niet op ingaan.

Het ongeluk in Veenendaal dat voor de man uit Dodewaard grote financiële gevolgen heeft, gebeurde op een kruising. De automobilist reed door rood met een snelheid van 65 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan.

Vrouw door de lucht geslingerd

De fietsster stak op dat ogenblik over. Ze werd meters door de lucht geslingerd en kwam verderop op de weg terecht. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Op dodelijke verkeersongelukken waarbij sprake is van ernstige schuld staan doorgaans gevangenisstraffen van een half jaar. De rechtbank besloot op advies van de reclassering geen celstraf op te leggen, zodat hij zijn bedrijf kan voortzetten en als kostwinner voor zijn grote gezin kan blijven zorgen.