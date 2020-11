Duizenden lichtjes, hele straat nu al in kerstsfeer

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"We hangen de lampjes op vanwege corona", legt ze uit. "En de tweede reden is dat we als straat heel erg in onzekerheid zitten wat er met ons gaat gebeuren. De 105-jaar oude arbeiderswoningen moeten misschien gesloopt worden. De Woningstichting wil er nieuwe huizen gaan bouwen. De lichtjes zijn er om iedereen toch wat op te vrolijken. "Het is gewoon belangrijk dat je iets leuks met elkaar doet."

Hele buurt doet mee

De hele buurt heeft meegeholpen om het lichtjesfeest mogelijk te maken. Annie en Haiko regelden de buurtbingo's, daarmee is geld opgehaald voor de versiersels. "Dat was nodig, want er hangt hier voor een vermogen aan ledlampjes", zegt Heine. Wim is 'de ladder van de straat', hij mocht alle hoge straathoekjes versieren.

De Julianastraat vol lichtjes trekt veel bekijks. Mensen rijden er langzaam doorheen of stoppen even met joggen om een foto te maken. De lampjes zijn afgelopen zaterdag opgehangen en blijven tot begin januari.

Zie ook: Frank is gek van kerst en niet zo'n beetje ook