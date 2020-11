Jasper leidt een échte mannengroep

Jasper Jobse is 45 en leidt in Arnhem een mannengroep. Foto: Omroep Gelderland

Jasper Jobse is 45 en leidt in Arnhem een mannengroep. In het bijzijn van andere mannen gaan staan voor wie je bent en wat voelt. Verantwoordelijkheid nemen voor ál je handelen en de consequenties daarvan aanvaarden. En vooral; hulp vragen en aannemen. Dat is volgens hem de essentie van het ‘echte man zijn’.

Toen Jasper twee jaar was verliet zijn vader het gezin omdat hij verliefd werd op een andere vrouw. En toen hij tien werd moest hij 200 kilometer bij hem vandaan gaan wonen. Gelukkig hielden ze contact, maar niet zoveel als zo'n jongen nodig had. En over emoties en gevoelens praten was moeilijk.

“Dat is best lastig voor een jongen in de pubertijd,” zegt hij. “Je wilt je graag spiegelen aan je rolmodel, maar dat ging dus niet.” Dat zorgde ervoor dat Jasper een zoektocht begon naar de vraag hoe je als man op een goede manier met je emoties omgaat. Hij volgde cursussen en opleidingen en leerde daar mannen kennen van wie hij veel kon leren.

Beluister hier het gesprek met Jasper:

Eigen mannengroep

Door zijn persoonlijke zoektocht is Jasper nu een man die goed met zijn emoties overweg kan en andere mannen dat ook leert. Hij heeft een praktijk voor coaching en psychosociale therapie. Daar hoort ook het leiden van een mannengroep bij. “Dat is een groep mannen die ongeveer tien keer per jaar samenkomt om echt tot de kern te komen. We lachen en janken met elkaar, adviseren en helpen elkaar echt verder. Dat gaat heel diep.”

In het delen van emoties en gevoelens met anderen, leren mannen zichzelf en elkaar kennen.

Zelfverzekerd

We kennen allemaal de vooroordelen. Echte mannen zijn botte, lompe wezens die hompen vlees wegwerken halve liters bier drinken en de restjes uit hun baard vegen. Jasper ziet dat echt anders: “Een echte man is voor mij een man die weet dat hij het zelf moet doen, zelfverzekerd de wereld tegemoet treedt, zich niet te veel laat leiden door dat wat de buitenwacht van hem vindt maar ook iemand die adviezen aanneemt op terreinen waar hij dat nodig heeft. En op die bijeenkomsten van de mannengroep is alcohol zelfs uit den boze.”

Er wordt wel gezegd dat een man driemaal geboren wordt. Eenmaal uit zijn moeder, eenmaal uit zijn vader en eenmaal uit zichzelf. Een mannengroep gaat over dat laatste.