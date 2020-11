Dit zijn de kandidaten voor Nijmegenaar van het Jaar

Op 4 januari wordt de Nijmegenaar van het jaar 2020 bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De vijf kandidaten zijn, in alfabetische volgorde:

Moniek van Daal richtte Club Goud op, een organisatie die zich inzet tegen eenzaamheid onder ouderen. Tijdens haar vrijwilligerswerk in een verpleeghuis merkte ze dat veel ouderen het gevoel hebben niet meer mee te doen in de maatschappij. In 2020 organiseerde ze onder meer in het hele land 1,5 buitenconcerten bij ouderenhuizen die op slot zaten.

Tim Hogenbosch is beter bekend als ‘Boswachter Tim’. Hij wil jong en oud leren weer van het bos te houden: bijvoorbeeld via zijn twitteraccount, zijn kinderboek ‘Tim, de kleine boswachter’ en het tv-programma Beestenbrigade. Daarmee won hij dit jaar de Televizierster Jeugd.

Namens de Vincentius Vereniging Nijmegen is Frits Jans druk met het binnenhalen van fondsen zodat minderbedeelden kunnen worden geholpen met voedselpakketten. Verder zorgt Vincentius onder meer voor goedkope sportlessen, kinderverjaardagsfeestjes, en Jans is zelf de man achter het fietsenproject waardoor kinderen die geen fiets kunnen betalen er toch één krijgen.

Wie iets wil weten over mensenrechten, is bij Eva Rieter aan het juiste adres. Ze geeft les aan de Radboud Universiteit, en is de tussenpersoon van de universiteit en Shelter City Nijmegen, dat mensenrechtenverdedigers opvangt en tot rust laat komen. Bovendien kunnen ze profiteren van de kennis van onder meer Rieter.

In de wijk Jerusalem moesten vorig jaar moeilijke beslissingen worden genomen over sloop en nieuwbouw. Namens woningcorporatie Talis hielp Elly Wolf de bewoners in dat proces. De jury noemt haar “een wijkwerker in hart en nieren.” Wolf kreeg in 2019 enige landelijke bekendheid door haar optreden in de tv-serie 'De Kolping: een volkswijk in renovatie'.