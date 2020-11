Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek brengen klimaateffecten in kaart

“De atlas helpt ons als waterschap en gemeenten om met inwoners in gesprek te gaan over het klimaat en de weersextremen”, zegt Berend Jan Bussink van het Waterschap Rijn en IJssel. "We willen een stukje bewustwording bij mensen creëren en dat iets al kan starten op hun eigen erf.” Daarbij kan volgens Bussink bijvoorbeeld gedacht worden aan het afkoppelen van de regenpijp en het water vasthouden in een regenton.



Gemeenten in Nederland moeten in 2050 klimaatbestendig zijn. De klimaatatlas is volgens wethouder Rens Steintjes van Doetinchem dan ook een middel en geen startpunt om klimaatbestendiger aan de slag te gaan. “We zijn in Doetinchem al een aantal jaren bezig om klimaatbestendiger te worden door het vergroenen van onze omgeving”, zegt Steintjes. “Nu kunnen we doormiddel van de klimaatatlas gerichter aan de slag op wijk en straatniveau.”

Interactieve kaarten

De diverse interactieve kaarten geven inzicht in de klimaateffecten. Een kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag aan. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. Ook in Montferland en Oude IJsselstreek zijn al voorbeelden van klimaatbestendige maatregelen te vinden.

“Denk bijvoorbeeld aan tegel eruit, boom erin”, zegt wethouder Ria Ankersmit van Oude IJsselstreek. Daarbij noemt Ankersmit ook het nieuw te realiseren woonzorgcentrum ‘De Oevelgunne’ in Gendringen als prima voorbeeld. “De nieuwe locatie van het woonzorgcentrum wordt geïntegreerd in het plein, waarbij we willen vergroenen en hemelwater langer vast willen houden.”

Risico op natuurbranden

Wethouder Oscar van Leeuwen wijst vanuit Montferland, met het Bergherbos als groot natuurgebied, op het risico van grote natuurbranden. “Dit ontstaat vaak door het gevolg van menselijk handelen”, zegt Van Leeuwen. “Met de klimaatatlas kunnen we inzichtelijk maken wat de risico’s zijn en hoe we ons daar in de toekomst op moeten voorbereiden.”

De klimaatatlas voor de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek is vanaf donderdag online te vinden. “Andere gemeenten in de Achterhoek zullen de komende tijd ook volgen met een eigen klimaatatlas’, aldus Bussink.