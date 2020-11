Drie miljoen staatssteun voor groothandel, 400 euro voor voetbalclub

In juni, juli en augustus ontvingen tienduizenden bedrijven en instellingen samen 4,2 miljard euro aan loonsubsidie van de overheid. Dat is gemiddeld bijna 67.000 euro per bedrijf, rekende RTL Nieuws uit.

De drie betaalde voetbalclubs in Gelderland kregen in de tweede ronde 2,6 miljoen euro.

Zie ook: Tweede ronde coronasteun levert Gelderse clubs 2,6 miljoen euro op

Uitzendbureau Abeos in Almen, voorheen AB Oost, streek in de tweede NOW-ronde ruim 3 miljoen euro op. Dat is overigens een peulenschil in vergelijking met collega-uitzender Adecco in Zaltbommel. Deze reus kreeg 20 miljoen overheidssteun.

Op de tweede NOW-lijst staat ook De Feestfabriek in Hengelo, de organisatie achter de Zwarte Cross en Mañana Mañana met ruim 383.000 euro.

Een advocatenkantoor in Tiel, Nijenhuis, krijgt, zo blijkt uit het overzicht dat op de website van uitkeringsinstantie UWV, meer dan 16.000 euro.

Dan een kleine, willekeurige greep uit het overzicht:

Enkele steunbijdragen in de tweede NOW-ronde. Ilustratie: Omroep Gelderland

De complete lijst is hier te vinden.