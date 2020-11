Aalten wil jongeren helpen en voert starterslening opnieuw in

De starterslening komt terug in Aalten. De zogenaamde starterswoningen zijn duurder geworden waardoor jongeren de financiering niet rond krijgen. De starterslening moet ze in staat stellen tóch eigenaar te worden van de woning.

De regeling was afgeschaft in Aalten. "Maar we gaan die herintroduceren", zegt wethouder Ted Kok. "De woningen zijn duurder geworden en dat maakt de financiering voor jongeren lastig. Daarom willen we de leningen weer financieren. Stel er komt een miljoen euro in de pot, dan kunnen we veertig mensen helpen met 25.000 euro."

'Af van het telraampje'

De hernieuwde starterslening staat in de nieuwe woonvisie waarin Aalten aanstuurt op meer dan de 60 nieuwe woningen die er nu gemiddeld jaarlijks worden gebouwd. Kok: "Er moeten meer woningen worden gebouwd, er moet een tandje bij. Maar we willen wel af van het telraampje, dus niet van: twaalf woningen daar en in die kern zestien. We zetten in op kwaliteit, de aantallen zijn ondergeschikt."

De keuze voor kwaliteit betekent volgens Kok dat juist de doelgroepen aan bod komen. "De woningen voor senioren en starters staan bovenaan en er komt iets meer ruimte voor andere doelgroepen", zegt de wethouder, onder andere doelend op de combinatie wonen en zorg. "Maar dat is nog een grote opgave."

De door wooncorporatie De Woonplaats nieuw te bouwen starterswoningen moeten starterswoningen blijven en niet uitgebouwd worden tot een eengezinswoning. "Met het oog op de doorstroming", zegt Kok. "De bewoners kunnen er maximaal vijf jaar wonen."

Hoofdkern

In de kleine kernen worden zo'n tien Uuthuuskes (kleine woningen) gebouwd. Er moeten meer mogelijkheden komen om agrarische gebouwen een woonbestemming te geven en naast Aalten en Dinxperlo is ook Bredevoort als hoofdkern aangewezen. Kok: "De schaal van Bredevoort is er groot genoeg voor en dat maakt het gemakkelijker daar een bouwplan te ontwikkelen."

Mensen met acute woonnood, de zogenaamde spoedzoekers, kunnen een beroep doen op de gemeente. "De woning naast de atletiekbaan aan de Bredevoortsestraatweg is van de gemeente en mensen die op zoek zijn naar iets nieuws, bijvoorbeeld na een ontslag of zzp'ers in zwaar weer, zouden er tijdelijk kunnen wonen. Ja, een soort van doorstroomwoning.

De wethouder beschouwt die verhuur als een pilot: "We willen zien hoe dat loopt en mogelijk komen er dan, in overleg met De Woonplaats, meer van zulke woningen. Nee, daarbij zetten we niet in op recreatiewoningen, die zijn er alleen voor recreatie."