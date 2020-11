Gelderse speurders speelden rol in onderzoek naar Nicky Verstappen

Vrijdag doet de rechtbank uitspraak in de zaak tegen Jos B.. Hij wordt door het OM verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Tegen B. is een straf van vijftien jaar gevangenisstraf plus tbs geëist.

Wat maar weinigen weten is dat - hoewel het gaat om een misdrijf dat in Limburg gepleegd is - de politie in Oost-Nederland mee heeft gezocht naar de oplossing van de zaak. Al sinds 2012 zijn rechercheurs, die dagelijks werkzaam zijn op de kantoren van de politie Oost-Nederland, nauw betrokken bij het ontrafelen van deze cold case.

Vrijdag wordt een spannende dag. De rechtbank zal dan bekend maken of het mee gaat met de strafeis van 15 jaar plus tbs voor Jos B. Het OM beschuldigt hem van het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen in 1998. Op 10 augustus van dat jaar verdween de 11-jarige Nederlandse jongen uit een jeugdkamp op de Brunsummerheide. Een dag later werd hij dood aangetroffen op ruim een kilometer van het kamp. Dat Verstappen door een misdrijf om het leven is gekomen, lijkt zo goed als zeker.

Nieuwe inzichten

Rond 2010 zoekt het Limburgse team, dat dan al meer dan een decennium onderzoek doet naar de jongen, nog steeds naar een doorbraak. In het nabijgelegen Gelderland heeft de politie inmiddels ervaring opgebouwd met het optuigen van een tegenspraakteam, een team dat de bevindingen van een aanwezig team ‘reviewed’ en voorziet van nieuwe inzichten. Zo’n onderzoeksdelegatie is ingezet in het onderzoek naar de Nijmeegse activist Louis Sévèke, vermoord in 2005.

Het vormt een van de redenen waarom een dergelijk Gelders team vanaf 2012 deel gaat uitmaken van het onderzoek naar Verstappen. De deelname van dit politieonderdeel moet lang geheim blijven om zo het onderzoek zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden.

'Rol ten dienste van Limburg'

De mannen en vrouwen uit Oost-Nederland helpen nadien met het digitaliseren van het archief, en zijn betrokken bij het opzetten van een dna-verwantschapsonderzoek. Maar, zo laat de woordvoerder weten: "Onze rol was ten dienste van het onderzoeksteam uit Limburg. Gedurende het gehele onderzoek van begin tot eind heeft de regie gelegen in Limburg bij zowel de politie als het OM in dat district."

DNA-verwantschapsonderzoek

Een en ander leidt ertoe dat de politie in 2018 bekend mag maken dat er een match is gevonden in het dna-onderzoek. Het blijkt dat er op het lichaam van Nicky dna-sporen van de Limburger Jos B. zijn aangetroffen. Naar hem start de politie een grootscheepse zoekacties en roept daarbij ook de hulp van het publiek in. Kort daarop houden agenten hem in Spanje aan.

Het is een kniesoor die er op let: maar bij bovengenoemde persconferentie over de dna-match legt een teamleider werkzaam voor Oost-Nederland uit wat het onderzoek vanaf 2013 tot dan toe heeft behelst.

Livestream

Vooral de jaren dat er nog geen match was waren spannend, zo beamen de betrokken rechercheurs. Vanuit Limburg én Gelderland is er jaren gezocht naar de dader. Dag en nacht ploegden de teams aldaar maar ook in onze provincie door ordners met verhoren, persoonlijke informatie en achtergronden.

De uitspraak is vrijdag vanaf 13.30 uur te volgen via deze livestream.