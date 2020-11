Arnhemse afvalman wil de Kamer in

In Arnhem en omstreken staat Martijn van Butselaar bekend als de afvalstrijder. Geen mogelijkheid laat hij onbenut om op social media zijn ongenoegen te uiten over zijn vervuilde stad door het in zijn ogen falende afvalbeleid. Nu wil de Ernummer naar Den Haag, met het Code Oranje van Richard de Mos.

Op plek zeven op de Arnhemse kieslijst, staat hij. "We gaan namelijk met kiesdistricten werken", legt de fractievolger van Arnhem Centraal uit. "De eerste zes kandidaten zijn overal hetzelfde en plek zeven is voor de regio." Ook in andere regio's kan er op 'De Buts' gestemd worden, maar dan vanaf een lagere plek.

En dat scheelt in de strijd om de voorkeurstemmen, want zijn vader woont in Helmond. Maar zonder dollen, geeft Van Butselaar zichzelf een serieuze kans op een Kamerzetel. "Door mijn speerpunt: afval. Want daarover word ik gebeld van Haren tot Helmond en van Hengelo tot Vlaardingen. Dat speelt in het hele land enorm."

'Geen mens om gevraagd'

De Tweede Kamer moet volgens Van Butselaar minder afschuiven op gemeenten en meer verantwoordelijkheid nemen om de groeiende afvalbergen het hoofd te bieden. "Er is bijvoorbeeld geen mens die erom heeft gevraagd dat als je een koekje wilt, je eerst door zes verpakkingen heen moet."