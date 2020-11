Eindelijk! We mogen weer zwemmen

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het wekelijkse of soms zelfs dagelijkse uurtje in het zwembad werd node gemist. De eerste bezoekers liggen er al vroeg in. “Het is zalig om weer in het zwembad te liggen, ook al was het maar twee weken. Het eerste gedeelte van de coronatijd vond ik veel erger, toen duurde het veel langer”, zegt een van hen.

“De meeste mensen kunnen het niet voorstellen dat we graag om 06.45 uur opstaan om te zwemmen, maar ik doe het al ruim 30 jaar. En vijf keer in de week. Dus ik vind het heerlijk dat het weer kan”, vertelt een ander.

Douches uit

Toch is nog lang niet alles als vanouds. Er zijn de nodige aanpassingen gedaan om open te kunnen, vertelt zwembadmanager Tim van de Kolk. Zo is er een speciale route naar de uitgang. “De kleedkamers gebruiken we wel, maar je mag je spullen niet laten staan. En de douches staan uit, dat is soms vervelend voor mensen. Maar we zijn bovenal blij dat we weer open zijn.”

Ook waterpoloërs en zwemmers van de reddingsbrigade kunnen weer van start. En komende zaterdag staat het afzwemmen weer op de agenda. Zonder publiek, maar daar is in Ede wat op gevonden. “We laten ouders meezwemmen en ze krijgen ook een meezwemdiploma. Zo proberen we er toch een feestje van te maken voor de kinderen.”

Ook de musea en bioscopen zijn sinds donderdag weer open. Bekijk de reportage: