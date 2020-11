'Veel jongeren verdienden hier hun eerste centen', verdriet om failliete kippenslachter uit Nunspeet

Het faillissement van kippenslachterij GPS uit Nunspeet zorgt voor een rimpeleffect aan teleurstelling. Het bedrijf had zo'n 300 werknemers in dienst en was een van de grootste bedrijven in de sector. Volgens de bewindvoerder gloort er echter nog een beetje hoop aan de horizon.

"We konden niet meer langer wachten met het faillissement aanvragen", laat bewindvoerder Frans van Oss weten. "Maar we zijn nog steeds in gesprek met een kandidaat voor een mogelijke doorstart. Ik verwacht daar volgende week meer duidelijkheid over te hebben." Toch is een doorstart geen garantie dat de huidige werknemers ook weer worden aangenomen.

De gemeente laat weten mee te leven met de werknemers en het bedrijf. "Bijzonder ingrijpend voor de mensen die het betreft. In de coronatijd is het niet altijd even eenvoudig om gelijk weer werk te vinden", aldus burgemeester Breunis van de Weerd. "De GPS was vanouds een begrip in Nunspeet. Grote aantallen jongeren hebben hun eerste vakantiecentjes verdiend bij deze kippenslachterij."

Ook wantrouwen

Karel de Buijzer van vakbond FNV heeft eerder actiegevoerd over de werkomstandigheden bij de kippenslachterij en spreekt de medewerkers regelmatig. Hij zegt dat de vakbond al vermoedde dat het bedrijf failliet zou gaan omdat de directie het 'bedrijf aan het leeghalen was'.

Tijdens een overleg tussen de vakbond en de directie heeft Buijzer die vraag vorige maand dan ook op tafel gelegd: "Daar werd door de directeur gezegd dat dat niet aan de orde was en dat er volop plannen voor de toekomst werden gemaakt. De directeur zei ook dat hij blij was met de strategie van de eigenaar."

Leveranciers worden ook geraakt

Het pluimveebedrijf werd naar eigen zeggen geraakt door de coronacrisis, omdat de slachterij producten levert aan binnen- en buitenlandse horeca. Ook de leveranciers van het pluimvee zijn de dupe van het faillissement. De sector zag het volgens Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, wel al aankomen: "De onrust was er al wat langer. De meeste surseances eindigen in een faillissement. Het is zeker triest nieuws."

Er is volgens haar wel een bepaald vangnet. "De slachterijsector houdt altijd rekening met calamiteiten", stelt ze. "Het vindt wel zijn weg. De markt kan het opvangen, maar het is natuurlijk niet goed."

Het zorgt voor minder inkomsten, want het aanbod wordt alsmaar groter dan de vraag. "Dit betekent ook zeker voor pluimveehouders dat ze goed moeten nadenken over wat ze wel of niet doen in de aankomende weken, zo niet maanden."

