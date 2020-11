Tennisverenigingen helpen elkaar letterlijk uit de brand

Het clubhuis van tennisvereniging De Doelen in Culemborg brandde in de nacht van zaterdag op zondag helemaal af. Marijn: ''Ik schrok wel toen ik het hoorde. Ik dacht meteen: wanneer kan ik weer tennissen?'' Dat bleek al bijzonder snel weer te kunnen. Ben: ''We kunnen gelijk deze week alweer trainen, en het is een hele leuke sport, dus dat is fijn.''

De aankomende weken zijn de tennisbanen bij De Doelen niet bespeelbaar. De brand heeft de banen beschadigd. Tennisverenigingen uit de omgeving boden hun hulp aan. Zo stelt TV Terweijde vier van hun zeven banen beschikbaar voor de jeugd van de Doelen.

Bekijk hieronder de video:



Heel bijzonder

De dank van voorzitter John Maassen is groot: ''Het is heel bijzonder, ik ben trots op de leden en de hulp van de tennisverenigingen in de omgeving. Bij tennisvereniging De Bongerd in Beusichem kunnen de senioren binnenkort weer spelen. En ook een vereniging uit Nieuwegein heeft hulp aangeboden voor het onderhoud van de banen.''

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Wanneer dat onderzoek is afgerond kan het opruimen beginnen. Maassen: ''We hebben nog een lange weg te gaan voordat we weer een sportpark hebben waar we ook gebruik kunnen maken van een kantine. Dat zal diep in 2021 zijn.''

Beluister hieronder de reportage: