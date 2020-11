Politiek buigt zich over babygrafjes naast kerkhof: 'Trauma waar Druten niet graag over praat’

Ongedoopte kinderen begraven op heilige grond: het was volgens de katholieke kerk not done. Moeders moesten met al hun verdriet op zoek naar een andere oplossing. Daarom begroeven ze hun overleden kindjes vaak in het holst van de nacht, net buiten de muur van het kerkhof. Zo ging dat tientallen jaren geleden ook in Druten. Tot de dag van vandaag zorgt dat bij een hoop inwoners nog altijd voor veel verdriet.

Daarom startten twee burgers in september een initiatief om een speciale gedenkplek in te richten. Ze hopen dat de gemeente een doorgang maakt in de muur van de katholieke begraafplaats, zodat het kerkhof wordt verbonden met het stuk grond waar de baby’s liggen. “Het is een trauma waar Druten niet graag over praat”, begint Prisca van Egmond, één van de initiatiefnemers. Zelf verloor zij ook een kind. Omdat ze weet hoe tragisch dat gemis is, wil ze iets voor de weggestopte baby’s betekenen. “De locatie waar zij liggen, ziet er zo troosteloos uit. Er moet iets veranderen.”

Geen prioriteit voor parochie

Nu komt ook de lokale politiek met een plan. De gemeente ziet een kans om het kerkhof van een hoognodige opknapbeurt te voorzien. “De begraafplaats aan de Molenhoek verkeert in erbarmelijke staat. De muur is bij de fundering afgebroken en op het terrein zelf is nauwelijks meer plek door wildgroei”, stelt de gemeente. Om een doorgang in de scheidingsmuur naar het vergeten kinderperk te maken, kost niet veel extra moeite. Maar de wand is deels eigendom van de parochie, dus die moet daar eerst toestemming voor geven. Daar staat de pastoor niet om te springen.

“Het is op zich een goed idee, maar wij zien het niet als een prioriteit”, reageert pastoor Jos Hermans van de Parochie H. Franciscus en H. Clara. “De vraag is of het verstandig is om de grond te verenigingen met onze begraafplaats.” Waarom dat mogelijk geen goed idee is, daar wil hij verder niet over uitwijken. “Eerst wil ik weten of de kinderen er inderdaad liggen. Dan willen we best meedenken over een eventueel monument. Want ook wij hebben gewoon plaats voor ongedoopte kinderen.”

Raadsleden naar het kerkhof

Omdat het zo’n gevoelig dossier is, pleit de lokale partij Kernachtig Druten nu voor een zogeheten raadsschouw. Dat betekent dat er van alle fracties een vertegenwoordiger een kijkje gaat nemen op de begraafplaats om in beeld te brengen wat er precies moet gebeuren. “Er is een hele generatie in onze gemeente die hier nog echt mee te maken heeft gehad. Het is belangrijk dat we zorgvuldig te werk gaan. Daarom moeten we daar gewoon naartoe”, vindt Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. Volgende week maandag legt hij het idee voor bij zijn collega’s.

Als de doorgang niet wordt geïnstalleerd, dan gaat de gemeente toch verder met de opknapbeurt. De inrichting zal dan wel soberder worden. Om de klus te klaren, vraagt Druten 58.000 euro van de raad. Volgende maand maken de partijen een keuze. Als ze instemmen met de plannen, kan het project in juni 2021 van start gaan. “Er is dan nog voldoende tijd om met de parochie tot goede afspraken te komen”, aldus de gemeente.

