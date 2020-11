NEC pakt de draad weer op tegen Roda JC

De Nijmegenaren kampten in de laatste twee duels met de nasleep van een coronagolf, maar alle spelers lijken weer hersteld. Tegenstander Roda JC is na een redelijke start teruggevallen naar de twaalfde plaats in de eerste divisie, maar het verschil met nummer zes NEC is slechts vier punten.

Van bekerfinale tot degradatieduel

NEC en Roda JC waren jarenlang stabiele eredivisionisten. In 2000 speelden ze tegen elkaar in de bekerfinale, Roda won met 2-0. In het seizoen 2013/14 kwamen beide clubs in degradatienood. NEC won thuis in een spectaculair duel met 4-3, maar ging uit met 3-1 onderuit na geflager van doelman Kalle Johnsson. Op de laatste speeldag voorkwam NEC directe degradatie door een 2-2 gelijkspel uit tegen landskampioen Ajax, Roda werd kind van de rekening. Maar NEC vloog er via de play-offs ook uit.

Eerste divisie

Het seizoen daarop streden beide clubs om de titel in de eerste divisie. NEC won uit tegen Roda met 1-0 en liep toen weg bij de Limburgers en na een 3-0 zege in De Goffert was het helemaal gedaan. NEC werd met allerlei records kampioen en promoveerde, Roda JC deed dat via de play-offs. In de eredivisie werd het in Limburg 0-0 en in De Goffert 1-2. Een seizoen later won NEC uit met 1-0 en thuis met 2-0, maar degradeerde NEC opnieuw. Roda volgde een jaar later en dus waren er weer duels in de eerste divisie, die NEC allemaal won. Uit met 3-2 en 2-1 en thuis met 5-0. Vorig seizoen werd de thuiswedstrijd vanwege corona niet meer gespeeld.