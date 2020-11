Met Omroep Gelderland vier je de kerst samen, ook op afstand

De gezelligste tijd van het jaar staat voor de boeg: Kerstmis. En hoewel we het dit jaar anders moeten vieren dan we gewend zijn, maken we er weer onvergetelijke feestdagen van. Bij Omroep Gelderland geniet je van de mooiste programma’s en speciale acties.

De gezelligste tv-show van het jaar gaat bijna van start: Kerst vier je samen. Presentatoren Sonja Booms en Frans Duijts blikken tijdens de show terug op bijzondere verhalen van het afgelopen jaar. En dat niet alleen, ook worden er weer wensen in vervulling gebracht. Want kerst vieren we samen, ook op afstand.

Kerstbomenactie

In december is het ook weer tijd voor de jaarlijkse kerstbomenactie. Onze presentatoren trekken de provincie in en geven een kerstboom aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat zorgt voor veel dankbare momenten en ontroerende verhalen.

De kerstbomenactie is vanaf 6 december dagelijks te zien via TV Gelderland, onze website, Facebook en Instagram.

Laat jouw wens in vervulling gaan

In deze moeilijke tijden kunnen we wel wat geluksmomentjes gebruiken. Heb jij een wens die je in vervulling wilt laten gaan? Of wil je iemand anders laten verrassen? Hoe groot of klein jouw wens ook is, laat het ons weten via gelderlandhelpt.nl/kerstwens en wie weet wordt jouw wens deze kerst wel werkelijkheid!

De uitzending Kerst vier je samen is dagelijks te zien van vrijdag 18 december tot en met donderdag 24 december om 17.20 uur op TV Gelderland (ieder uur herhaald). Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist.