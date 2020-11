Almere-trainer Tim Bakens werpt blik op topper De Graafschap - SC Cambuur

Bakens in actie als speler van De Graafschap in 2003 tegen FC Groningen

Tim Bakens is assistent-trainer bij Almere City, één van de topploegen in de eerste divisie. Als speler kwam hij uit voor zowel De Graafschap als SC Cambuur, de ploegen die elkaar donderdag treffen in Doetinchem. "Mijn hart ligt bij De Graafschap."

Bakens woont tegenwoordig in Duiven, nog altijd op Gelderse grond dus. Geboren in Groesbeek, opgegroeid in Doetinchem om vervolgens een aantal jaren uit te waaieren over andere regio's van Nederland. Daarnaast speelde de voormalig voorstopper tussen 2010 en 2012 twee jaar in Zwitserland. Onder Henk de Jong was hij nog even actief in de technische staf van De Graafschap, maar toen Bakens de kans kreeg zich in Almere echt verder te ontwikkelen pakte hij die kans met beide handen aan.

Afstraffen

Almere City verrast dit seizoen en stond zelfs een aantal weken bovenaan. Zondag werd de ambitieuze club uit Flevoland echter geslacht door een superieur SC Cambuur. Het werd in Leeuwarden 7-2 en vanaf de bank zag Bakens dat zijn werkgever bitter weinig te vertellen had. "Soms moet je daar ook doorheen kijken als trainer, maar duidelijk was dat zij alles afstraften wat wij verkeerd deden. Ze wonnen dik verdiend."

Terugval

"Veel mensen hadden ons voor dit seizoen waarschijnlijk niet bij de top drie neergezet, maar in de voorbereiding zagen wij al dat het iets moois kon gaan worden", zegt Bakens. "We zijn nu nog niet eens halverwege en je ziet ook vaak een terugval bij clubs die het misschien niet gewend zijn bovenin mee te spelen, maar vlak ons zeker niet uit. Almere is absoluut in staat dit vol te houden", verwacht de 38-jarige Bakens.

Bakens als robuuste en ijzersterke verdediger in het shirt van De Graafschap (foto ANP)

Jeugdliefde

Met veel interesse nestelt de voormalig Superboer zich donderdagavond voor de televisie om de topper tussen zijn twee oude clubs te bekijken. "Bij Cambuur heb ik na Zwitserland een heel leuk jaar gehad. We werden kampioen, maar ook alles eromheen heb ik als prettig en goed ervaren. Ik heb zeker warme gevoelens bij Cambuur, maar mijn hart ligt bij De Graafschap. Daar heb ik in de opleiding gezeten en daar mocht ik debuteren in het profvoetbal. Het is ook de regio, een soort jeugdliefde zou je kunnen zeggen."

Bakens duelleert met Klaas Jan Huntelaar als speler van Cambuur (foto ANP)

Bakens is als assistent-trainer van Almere City uiteraard tot in detail op de hoogte van de kwaliteiten van beide ploegen. "De twee beste van de eerste divisie? Bij Cambuur heb ik geen twijfel. De Graafschap behoort ook tot de beste, maar dat geldt ook voor een club als Volendam. In Doetinchem hebben ze alleen ook veel ervaring, dat helpt enorm."

Zwakke plekken

"Ik verwacht dat Cambuur de bovenliggende partij zal zijn en dat De Graafschap meer vanuit de reactie zal voetballen", analyseert Bakens vooraf. "Het is een beetje afhankelijk van het plan dat ze bij De Graafschap hebben. Cambuur beschikt over veel dynamiek in het elftal en ook de nodige diepgang. Als je dat niet kunt doorbreken, krijg je echt een zware avond. Aan de andere kant is Cambuur ook niet onoverwinnelijk en hebben ze zeker zwakke plekken. Dat moet je zien bloot te leggen. Maar ik denk wel dat ze de wedstrijd willen domineren en dat ook grotendeels gaan doen."

Steun van het trouwe en fanatiek publiek heeft De Graafschap in de topper uiteraard niet. "Nee, ze hebben niet het voordeel van een volle Vijverberg. Het is zoals het is op dit moment. Het wordt dus in elk geval een eerlijke strijd", lacht de voormalig verdediger.