Tweede ronde coronasteun levert Gelderse clubs 2,6 miljoen euro op

De betaald voetbalclubs in Nederland hebben in de tweede ronde in de NOW-regeling zo'n 24,5 miljoen euro ontvangen. Die steunregeling is bedoeld om de salarissen van werknemers aan te vullen. De drie Gelderse clubs ontvangen samen 2,6 miljoen euro.

De tweede ronde van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) gaat over de maanden juli, augustus en september. Van de profclubs in onze provincie krijgt Vitesse het hoogste bedrag overgemaakt, namelijk 1,7 miljoen euro. De Graafschap krijgt bijna 560.000 euro gestort en NEC ontvangt via de NOW-regeling een som van 384.000 euro.

Ontvangsten betaaldvoetbalclubs via NOW-regeling:

Club Som eerste ronde Som tweede ronde Totaal ontvangen Vitesse 1.111.242 euro 1.711.908 euro 2.823.150 euro De Graafschap 499.665 euro 559.140 euro 1.058.805 euro NEC 630.054 euro 384.868 1.014.922 euro

Eerder dit jaar keerde de regering al ettelijke miljoenen uit aan betaald voetbalclubs in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, die net als alle andere bedrijven in Nederland aanspraak mogen maken op de regeling voor ondernemingen die met aantoonbare inkomstenderving kampen.

Derde ronde reeds begonnen

De derde NOW-regeling is inmiddels ook al in gang gezet: afgelopen maandag werden op de eerste dag waarop aanvragen konden worden gedaan al 7000 aanvragen verstuurd, deelde het UWV mee. Of de betaald voetbalclubs nu opnieuw een aanvraag doen of al hebben gedaan, is niet bekend.

