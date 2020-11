Propvolle intensive cares: 'Uw bed en beademing zijn nodig voor iemand die zieker is'

"Goedemorgen, hoe gaat het?", vraagt intensive care-arts Anke Kröner aan Els Muetstege. Met moeite antwoordt Els dat het goed gaat. "Gisteren bent u van de beademing af gegaan. En u had al begrepen dat u van de intensive care af gaat, hè?" Els knikt en zegt buiten adem tegen mij: "Weet je wat ik even wil zeggen? Dat dit toppers zijn." Ze wijst naar Anke en verpleegkundige Willemijn. "Ze zorgen zo goed voor mij."

Foto: IC-arts Anke Kröner onderzoekt Els Muetstege

"Dat vind ik wel bijzonder dat u dat zegt", reageert Anke. "Want u weet ook dat u best wel snel van de intensive care af moet. Normaal zouden we iemand die net één dag van de beademing af is nog niet van de intensive care sturen. Maar ja, de omstandigheden zijn niet normaal. We hebben uw bed en de beademingsmachine nodig voor iemand die nog zieker is en we gaan u op de verpleegafdeling heel goed in de gaten houden."

Als Anke afscheid heeft genomen van haar patiënt stuit ze op de gang op haar collega Alex Katinakis, ook intensive care-arts. Hij heeft een probleem. "Op de verpleegafdeling liggen vier patiënten zo slecht dat ze eigenlijk hier naar de IC moeten. Maar we hebben geen plek." Anke vertelt dat mevrouw Muetstege weggaat en dat er in Deventer waarschijnlijk een bed vrij is. "Dat zijn er twee", zegt Alex. "Die andere twee moeten we dan nog even op de verpleegafdeling verzorgen."

Foto: overleg tussen twee artsen op de intensive care in Apeldoorn

Tweede golf later op IC

"Het is niet verwonderlijk dat het hier en op de andere IC's nog zo druk is", zegt Anke. "Het duurt altijd een paar weken voordat coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen zó ziek worden dat ze naar de intensive care moeten. Dus bij ons komt de golf aan patiënten altijd een paar weken later."

Foto: IC-verpleegkundige Willemijn verzorgt Els Muetstege

Ze zijn bang dat de drukte nog wel maanden kan aanhouden. Alex Katinakis: "Zeker nu premier Rutte dinsdag heeft gezegd dat de strengste maatregelen er weer afgaan, maak ik me wel zorgen dat het hier nog heel lang druk zal blijven. Anke Kröner valt hem bij: "Ik denk dat we dit wel tot april vol zullen moeten houden. En dat we het effect van een vaccin pas volgende winter gaan merken."

