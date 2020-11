Reizende expositie Gelderse natuurfoto's te zien in het Museonder

In de natuur of de achtertuin van de fotograaf

Meer dan 800 Gelderse natuurfoto's werden er dit voorjaar ingestuurd voor de Gelderse Natuurfoto-wedstrijd van BuitenGewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. De een nog mooier en unieker dan de ander. Alle foto's zijn het afgelopen jaar gemaakt in onze mooie provincie. In natuurgebieden, maar ook in de achtertuin van de fotograaf. De vakjury maakte een shortlist van 25 foto's. Jeroen van Wijck wist uiteindelijk de wedstrijd te winnen met zijn foto van een winters beukenbos.

Van Nunspeet, naar Hernen en Nationaal Park de Hoge Veluwe

De shortlist en de winnaar van de publieksprijs vormen samen onze reizende expositie. In september waren de foto's te bewonderen in het Bezoekerscentrum Nunspeet en in oktober in Kasteel Hernen. Vanaf aanstaande vrijdag is de tentoonstelling dus te zien in het Museonder in Het Nationale Park de Hoge Veluwe. De foto's zijn tot 20 december te bewonderen. Daarna gaat BuitenGewoon op zoek naar een goede permanente plek om de foto's aan te schenken.

De Gelderse Natuurfotowedstrijd 2020 is een samenwerkingsverband tussen BuitenGewoon, Omroep Gelderland, Provincie Gelderland en Geldersch Landschap & Kasteelen.