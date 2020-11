Gelderse tests op mensen en muizen in strijd tegen corona

Nijmeegse onderzoekers ontdekten eerder al dat veel mensen die ernstig ziek worden van het Covid-19-virus een gebrek aan vitamine K hebben. Na verder onderzoek zijn zij nu op het punt dat ze willen gaan testen wat het effect is van het toedienen van vitamine K op coronapatiënten.

"Spannend", zegt longarts Rob Janssen van het CWZ ziekenhuis in Nijmegen over de fase waarin het onderzoek naar vitamine K is beland. Rob is een van de artsen die betrokken is bij het onderzoek naar het effect van vitamine K op coronapatiënten. "Deze week kijkt een medisch-ethische commissie of wij de volgende stap kunnen zetten en op patiënten kunnen gaan testen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Gunstig effect

"We willen werken met veertig patiënten die zo ziek zijn geworden dat ze hier in het zijn opgenomen en zuurstof nodig hebben", vertelt Jona Walk, internist in opleiding bij het CWZ. "Twintig mensen willen we vitamine K toedienen; de andere twintig een namaakmiddel, een placebo. Dan willen we kijken of deze vitamine een gunstig effect heeft op het verloop van de ziekte."

Foto: Jona Walk en Rob Janssen in het laboratorium van het CWZ ziekenhuis

Optimisme in Wageningen

Ook in een laboratorium op de Wageningen Universiteit heerst optimisme. "Het is ons gelukt om een belangrijk onderdeel van het vaccin tegen corona te ontwikkelen", zegt viroloog Gorben Pijlman. "Nu zijn onze partners in Denemarken het aan het testen op muizen."

Dat andere vaccinontwikkelaars al veel verder zijn, maakt niet uit. "We weten nog helemaal niet of en hoe die andere vaccins gaan werken. Corona zal er de komende jaren nog wel zijn en dan is het goed om verschillende vaccins te ontwikkelen die allemaal anders werken."

Foto: Gorben Pijlman van de Wageningen Universiteit met een schaalmodel van het coronavirus