Na 156 jaar valt doek Terborgs mannenkoor

"Het besluit is hoofdzakelijk genomen door het aantal zangers dat we nog overhielden en de leeftijd van de leden", aldus secretaris Wim Uenk. "Daarnaast kregen we er geen nieuwe leden bij en werden de stemmen minder." Oud-voorzitter Theo Wolters vult aan: "De gemiddelde leeftijd van ons koor is 76 jaar, dat is niet jong meer. We krijgen geen jongere leden meer bij het koor."

Het meeste pijn doet de leden nog wel dat de wekelijkse repetitieavond op maandag door het stoppen vervalt. "Je hoefde nooit te vragen of de leden kwamen zingen", aldus Wolters over de motivatie van de zangers. "Ze waren er gewoon. Voor iedereen was het een uitje, het was altijd gezellig." Uenk heeft inmiddels noodgedwongen al een andere invulling gevonden voor de maandagavond: "Thuis zitten en een boek lezen of televisie kijken."



Thuis kunnen de leden terugdenken aan vele hoogtepunten die ze meemaakten. In de dertig jaar van oud-voorzitter Wolters bij Arti Sacrum, maakte het korenfestival dat werd gehouden bij Kaak in Terborg de meeste indruk: "De koren die toen hebben deelgenomen, vroegen ieder jaar of we weer zo'n concert zouden houden. Ze vonden het bij ons geweldig. Ik wilde het eigenlijk uitbreiden als het grootste festival van Nederland. Daarvoor heb je echter wel de mensen van het koor nodig." Met 28 overgebleven leden is de bemensing er niet, en is definitief besloten tot opheffing.



Generaties in het koor

Voor de oud-voorzitter is het een hard gelag, want zijn familie was generaties lang betrokken bij Arti Sacrum: "De vader van mijn grootvader zat bij oprichting van het koor al in het bestuur. In 1893 zaten er twee mannen van Wolters in het bestuur en mijn vader heeft ook zestig jaar gezongen bij het koor." Toch houdt Uenk een slag om de arm: "Voorlopig zijn we uitgezongen, maar wie weet wat er weer op het pad komt."