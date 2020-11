Tiel geeft geld aan vlindertuin

Het college van Tiel is van plan om 31.000 euro beschikbaar te stellen voor de vlindertuin in aanbouw in het centrum van de stad. Alhoewel het project grotendeels gefinancierd wordt door particulieren, meent de gemeente met dit bedrag over de brug te komen omdat er meer kosten zijn gemaakt om de grond te ontdoen van puin en ander vuil.

Daarnaast geeft de gemeente 1000 euro per jaar aan TielCentrumXL om het onderhoud te verzorgen. De vlindertuin is een openbare ruimte van ruim 2300 m2 in het centrum van Tiel. Het ontwerp van de tuin is gemaakt door Edwin Barendrecht in samenwerking met een groep vrijwilligers.

De tuin is zo ontworpen dat hij in alle vier seizoenen een mooi beeld oplevert. De beplanting in de tuin is zo gekozen dat het aantrekkelijk zal zijn voor vlinders, bijen en andere bestuivende insecten.