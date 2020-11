Met live televisie houdt Marga ouderen betrokken bij de buitenwereld

Marga werkt al 36 jaar in de zorg. Zij vond het pijnlijk om te zien hoe coronamaatregelen de ouderen in de samenleving raken. De bijna 300 bewoners van het Arnhemse verzorgingshuis Insula Dei mochten tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer ontvangen, en ook nu is het behoorlijk stil.

Als oplossing lanceerde Marga Live TV, en dat zes dagen per week. Het is een uurtje per editie en een doorslaand succes. "We beginnen om 11.00 uur met een ochtendeditie. Dan spreken wij het nieuws door en maken ook tijd voor gymnastiek, zodat mensen even bewegen. En we hebben een quiz zodat ook de hersens even gekraakt worden. We weten dat sommige bewoners tijdens de uitzending in slaap vallen. Dat is niet erg, want in de middag hebben wij nog een uitzending en anders kijken ze een volgende dag."

Kapel is nu ook studio

De kapel die bij het verzorgingshuis hoort is nu ook in gebruik als studio. De uitzendingen worden goed bekeken. Ze zijn te zien via een intern kanaal. Marga is blij dat alles nu ook technisch meestal zonder veel stroringen verloopt. "Ach, als het beeld nu stil valt, is dat niet zo'n ramp. In het begin, in maart, was het erger. Dan liep het geluid plots sneller dan het beeld. Je begrijpt dat zo'n storing niet handig is bij ochtendgymnastiek."

Amateurs met ambitie

Marga is sinds maart naast haar normale baan als activiteitenbegeleider dus regisseur, presentator en fitnesscoach. Als het aan haar ligt, gaat er meer gebeuren qua live televisie. "Een live optreden van een artiest zou ik wel leuk vinden voor onze kijkers. Een koor ofzo zou ook mooi zijn, maar dat kan door coronaregels nu natuurlijk niet. Maar alleen een zangeres zou misschien wel moeten lukken. Al zou het nog het mooiste zijn als de coronamaatregelen niet meer nodig zijn én wij toch zo nu en dan live TV hebben."

