Kersverse vader Van Mieghem keert terug: "Wedstrijd nog bekeken in ziekenhuis"

De 30-jarige aanvaller stond woensdag nog te glunderen op De Vijverberg. "In de nacht naar zondag ben ik voor de tweede keer vader geworden van een mooie dochter. Het gaat super thuis en ik ben heel blij. Van de jongens hebben we een bon van de Prenatal gekeken. Die komt vast van pas", lachte de Amsterdammer.

Van Mieghem miste zaterdag slechts het duel met hekkensluiter FC Dordrecht. "Je wil graag de mooie wedstrijden spelen en dat zijn NAC en morgen ook Cambuur. Je kunt niets plannen of timen natuurlijk, maar het komt goed uit. Tegelijkertijd kon ik mooi herstellen van een tikkie op mijn knie. Ik kon de wedstrijd daardoor niet uitspelen tegen NAC, maar tegen Cambuur ben ik er weer bij. Sinds maandag train ik weer mee en ben nu weer fris en fruitig."

Laptop in ziekenhuis

Het was uiteraard nog twijfelachtig of Van Mieghem zaterdag bij de selectie zou zitten, maar dat gebeurde dus logischerwijs niet. "We zijn die dag naar het ziekenhuis gegaan en daar heb ik de wedstrijd tegen Dordrecht nog op mijn laptop kunnen bekijken. Je wil natuurlijk ook je vriendin steunen, want dat is belangrijker maar alles was toen nog rustig."

Van Mieghem scoort in de eredivisie tegen Fortuna (foto Will Kuijpers)

Tactiek

Donderdagavond mag Van Mieghem zelf weer aan de bak als Cambuur op bezoek komt in Doetinchem. De Graafschap zal zich zeker niet ingraven. "We kozen er tegen Volendam voor om wat meer in te zakken, maar je weet hoe dat is afgelopen. Hoe we tegen NAC speelden, ligt ons beter denk ik. En als je Cambuur veel aan de bal laat, komen ze juist in hun kracht. Dat zag je tegen Almere City (7-2), dus dat willen we niet."

De Graafschap verdedigt tegen de Friezen van Henk de Jong de koppositie. "Wij staan daar verdiend vind ik. Op basis van het spel en de vele goals zijn zij misschien de favoriet, maar wij hebben net als Cambuur hele goede resultaten behaald tot nu toe. Het is een wedstrijd tussen de twee ploegen die vorig seizoen hadden moeten promoveren en nu weer bovenaan staan", besluit Van Mieghem.