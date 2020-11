Krijgt Nijmegen een drive-in theater?

Je ziet het publiek in de auto's natuurlijk minder goed bij een drive-in. Maar ook daar is over nagedacht. "Mensen kunnen moeilijker applaudisseren. In de auto kunnen mensen dan met de autolichten reageren of toeteren natuurlijk" lacht Burger. "Ik geef toe, het is anders, maar het werkt wél." Het plan ligt op tafel, maar de heren hebben nog niet genoeg geld om te starten.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder

Op dit moment verdient het theatergezelschap niks. "Mijn vrouw verdient nu het geld", vertelt Burger. "Die van mij ook", laat Robbert Koekoek weten. "En wij nu even niks", zo klinkt het in koor. "Daarom kijken we ook naar een oplossing hoe we wel ondanks de coronamaatregelen kunnen optreden."

10.000 euro van de ANWB Fonds

Stichting Drive-In Theater is genomineerd door het ANWB Fonds. Dit fonds helpt maatschappelijke initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en vrije tijd. Piepschuim hoopt met het idee van het drive-in theater 10.000 euro binnen te slepen. Tot eind november kunnen mensen op de ANWB-website stemmen op verschillende initiatieven, waaronder dus het Nijmeegse idee.

Piepschuim trad al één keer op bij Drive-In Theater

In Emmeloord is al zo'n drive-in georganiseerd met verschillende artiesten. Ook Piepschuim stond daar op het podium. Straks hopen ze in hun eigen stad op te treden samen met andere artiesten. Het is alleen nog even afwachten of het theatergezelschap straks genoeg geld heeft om het te realiseren.