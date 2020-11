Commerciële huurders in dorpshuizen en wijkcentra Wijchen moeten marktconforme prijzen gaan betalen

De gemeente Wijchen wil dat commerciële huurders in ruimtes in dorpshuizen en wijkcentra marktconforme huurprijzen betalen. Dat is nodig voor het in stand houden van de gebouwen in kwestie, zegt wethouder Paul Loermans (Kernachtig Wijchen). Daarom sluit de gemeente in de toekomst zelf de overeenkomsten af met deze huurders.

"Oneerlijke concurrentie vermijden"

De gemeente gaat de stichtingen die dorpshuizen en wijkcentra exploiteren ‘ontzorgen’ door bij verhuur van ruimte aan een commerciële partij zelf het huurcontract op te stellen. Zo wil het college waken over commerciële verhuur van het vastgoed van de gemeente. “Zo verzekeren we dat die partij, naast servicekosten, ook betaalt voor het binnen- en buitenonderhoud en de kapitaallasten”, zegt Loermans. “We liepen er bij een aantal wijkcentra en dorpshuizen tegenaan dat er een commerciële huurder was die eigenlijk te weinig bijdroeg aan het in stand houden van het gebouw. Daar hebben we met de exploitanten over gesproken en besloten het voortaan op deze manier te regelen. Zo voorkomen we ook dat een bestuur van zo’n stichting niet zomaar ruimte verhuurt tegen niet-marktconforme prijzen. Die gebouwen zijn met gemeenschapsgeld gebouwd, en we willen daar oneerlijke concurrentie vermijden.”

De eerste stichting die deze bepaling in haar overeenkomst opgenomen krijgt, is Stichting De Zandloper, die het Kulturhus De Zandloper in Bergharen exploiteert. De andere stichtingen volgen nog.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7