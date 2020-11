Pleintje - het nieuwe buiten spelen

Pleintje

Pleintje is een online platform waar kinderen (7 - 14 jaar) zowel op het fysieke pleintje in de wijk, als hun eigen digitale plein in de app, elkaar kunnen ontmoeten. Speelplekken kunnen vinden en het vroegere buitenspelen op een vernieuwende wijze met elkaar (her)ontdekken. In de app is een kaart te vinden met alle pleintjes en speelplekken in de buurt en de daarbij horende beschikbare faciliteiten en activiteiten.

Digitale werkelijkheid

Kinderen kunnen elkaar via de app Pleintje heel eenvoudig uitnodigen om buiten te gaan spelen. Daarnaast kunnen ze via de app de fysieke en digitale wereld verbinden met nieuwe buitenspeel-activiteiten. Zoals Verstoppertje 2.0, waarbij het oude verstoppertje extra spannend wordt met de digitale mogelijkheden van nu. Met GPS kun je hints geven om het zoeken nog leuker te maken. De zoeker kan tijdens het spel zijn GPS wijzigen, maar ook de kinderen die zich verstoppen kunnen zich verplaatsen naar andere verstopplekken. Spannend dus en tegelijkertijd meer bewegen. Kinderen zullen meer gezamenlijk spelen en bewegen door gebruik van het platform Pleintje, waardoor kinderen zich sociaal, fysiek en geestelijk beter ontwikkelen. Maar eerst winnen en een kick off meeting organiseren.

Kinderen kunnen op de app 'pleintje' ook een teamsport kiezen. Na het gespeelde spel krijgen de kinderen zelfs een prijs, een (digitale) medaille of badges. Deze medailles belonen het teamverband in het buiten spelen waardoor kinderen zich kunnen profileren als echte ‘teamplayers’.

En ze ontvangen digitale punten om zich mee te kunnen profileren. Zo wordt het oude buitenspelen nieuw en voor kinderen hip en leuk. Helemaal passend in hun belevingswereld.

Als we winnen

Sportunity, Brothock & Vigeans en Jong Putten zijn al begonnen met de ontwikkeling van dit platform voor hun eigen gemeente Putten. Er kunnen nog twee andere gemeenten meedoen. Pleintje wil dat graag in overleg doen met de Gelderse Sport Federatie. Maar als jouw gemeente belangstelling heeft, kan die zich ook zelf bij 'pleintje' melden. Als plan 'pleintje' wint, wil ze het prijzengeld gebruiken voor het vermarkten en verder door ontwikkelen van dit idee, zodat nog veel meer Gelderse gemeenten kunnen meedoen.

