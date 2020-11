VIDEO | Mike Snoei is nieuwsgierig naar krachtsverhoudingen in topper tegen Cambuur

In Leeuwarden vernederde Cambuur zondag Almere City met 7-2. Snoei blijft er aan de vooravond van de topper in Doetinchem rustig onder. "Ik ben in het algemeen onder de indruk van wat Henk de Jong weer laat zien met Cambuur. Respect daarvoor. Je ziet dat er veel automatismen in het elftal zitten. Ze spelen nu voor het tweede jaar op rij met dezelfde selectie en dat heeft veel geld gekost. Heel knap ook bijvoorbeeld dat ze een speler als Mühren hebben kunnen houden."

Favoriet

Snoei verwacht donderdag een mooie en spannende wedstrijd. "Voor ons is Cambuur natuurlijk een lastige kluif. Ik denk dat het een echt gevecht wordt en verwacht een open wedstrijd. Ik lees overal dat Cambuur de favoriet is, maar dat vind ik niet. Wij staan bovenaan dus zullen ook wel iets goed doen. Ik ben vooral heel benieuwd naar de onderlinge krachtsverhoudingen."

Betrouwbaar

Snoei haalde als voorbeeld de degelijkheid van De Graafschap aan dit seizoen. De Superboeren kregen tot nu toe 17 tegengoals. "Maar daar zitten twee flinke uitschieters naar beneden tussen. Jong AZ was bedroevend, maar Volendam vond ik geflatteerd, hoewel zij makkelijker voetbalden dan wij. Wij hebben ook zes keer de nul gehouden dit seizoen, dus met dat aantal van 17 wordt ook wat zand in de ogen gestrooid. Ik vind ons juist enorm betrouwbaar."

Tutuarima ontbreekt

De Graafschap kan nog niet beschikken over Jordy Tutuarima. De linksback is geblesseerd. "Je kunt tegenwoordig niet zeggen wat er precies aan de hand is, maar het is geen corona. Hij is afwezig", aldus Snoei. Roland Baas is de logische vervanger tegen Cambuur.

Behalve Tutuarima zit ook Danny Verbeek nog niet bij de selectie. "Hij richt zich op Eindhoven-uit. Op advies van de medische staf tillen we het over Cambuur heen. Hij had zelf graag gewild en is inderdaad al heel ver, maar voor deze wedstrijd gaat het nog niet lukken met Danny. Twee spelers missen we dus en dat zijn behoorlijke aderlatingen."

Van Mieghem terug

Van Mieghem is hersteld van lichte klachten aan de knie. De Amsterdammer werd zondag voor de tweede keer vader en miste daardoor het uitduel tegen FC Dordrecht. De vleugelspits traint deze week weer volop mee en staat donderdag ook weer aan de aftrap op De Vijverberg.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Baas; Schuurman, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui.