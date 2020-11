Inwoners Doetinchem en Montferland reageren op eerste plannen RegioExpres

Het nieuwe spoor zal aangelegd worden aan de zuidzijde van het bestaande spoor. “Tenzij dat niet mogelijk is, zoals op de Oude Beekseweg in de gemeente Montferland”, zegt projectleider spoor Martijn Post van de provincie Gelderland.



“Dan gaan we kijken naar een maatwerk oplossing, waarbij we het zo goed mogelijk willen inpassen in de omgeving. Die belangen gaan pas in een volgende fase worden afgewogen, waarbij aanwonenden natuurlijk kunnen meepraten”, aldus Post.



Naast de spoorverdubbeling komt er een extra perron voor de RegioExpres op station Wehl en Doetinchem De Huet. “Er komen geen tunnels zodat reizigers van het ene perron naar het andere perron kunnen lopen, maar er komt een pad via de spoorwegovergang”, zegt Post.

Drukste regionale spoorlijn van Nederland

De spoorlijn tussen Arnhem en Winterswijk is één van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland en vormt een belangrijke verbinding vanuit de Achterhoek richting Arnhem. Voor de coronaperiode maakte 21.000 mensen per dag gebruik van de spoorverbinding. De RegioExpres moet vanaf 2026 één keer per uur gaan rijden tussen Winterswijk en Arnhem, waarbij deze niet stopt op de stations tussen Doetinchem en Arnhem.

Dit levert een tijdswinst op van dertien minuten tussen de Achterhoek en Arnhem, en als je verder reist naar Nijmegen of Utrecht zelfs twintig minuten. De RegioExpres moet een duurzaam alternatief gaan worden voor de dagelijkse files op de A12 richting Arnhem.

Verkennende fase

Op dit moment zit de realisatie van de spoorverdubbeling en het aanleggen van extra perrons nog in de verkennende fase. “We zijn bezig met globale milieu onderzoeken en halen informatie op bij inwoners”, zegt juridisch planoloog Sophie Bruil van de provincie Gelderland. “Denk daarbij aan een eerste geluidsonderzoek, waarin we onderzoeken of er geluidsschermen nodig zijn en waar deze moeten komen te staan.”

Participatie met inwoners

Inwoners uit beide gemeenten kunnen tot 16 december een eerste reactie indienen bij de provincie op het voornemen van het realiseren van de RegioExpres. Daarbij kunnen ze reageren op het project en meedenken over oplossingen. “Maar ook daarna kunnen inwoners op meerdere momenten nog mee participeren in het proces”, zegt Bruil.

Vanaf 2022 wordt pas het voorkeursalternatief voor de RegioExpres verder uitgewerkt op detailniveau. “Ook dan kunnen mensen nog hun bezwaar kenbaar maken”, aldus Bruil. De digitale informatieavond voor inwoners van de gemeente Doetinchem is woensdagavond vanaf 19.00 uur live te volgen via de website van de provincie Gelderland.