Wat doet extreem weer met onze wegen? Rijkswaterstaat zoekt het uit

Weerrecords blijven sneuvelen. Nog nooit was het in november zó warm, bijvoorbeeld. Maar wat betekent het warme weer in combinatie met de droogte voor onze wegen en ons water? Rijkswaterstaat zoekt het uit.

"We merken dat er een toegenomen invloed is", zegt Angela Vlaar van Rijkswaterstaat op Radio Gelderland. "En dan gaat het niet alleen om verkeer op de weg, maar ook de scheepvaart."

Ze blikt terug op de droogte in 2018 toen door laagwater de scheepvaart in problemen kwam. Vracht moest over meerdere schepen worden verdeeld. "Maar je moet ook denken aan bruggen die moeilijker sluiten bij hitte en aan bermbranden", verduidelijkt Vlaar. Die branden leiden tot files.

Een laatste factor is een dalend grondwaterpeil. Dat kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van de wegen. Rijkswaterstaat doet daar nu onderzoek naar met behulp van zogenoemde stresstesten. Gemeenten, provincies en waterschappen doen die tests ook, aldus Vlaar.

Ook hoosbuien

Weersextremen hebben al langer de aandacht van de wegbeheerder, legt ze uit. "Niet alleen hitte en droogte. We hebben de afgelopen jaren ook meer hoosbuien gezien. Die zorgen voor wateroverlast op wegen."

Positieve effecten zijn er eveneens. De laatste winters verliepen betrekkelijk zacht, waardoor minder hoefde te worden gestrooid.

De studie van Rijkswaterstaat is er een van de langere adem en gaat zeker twee jaar duren. Vlaar: "We willen bekijken of we al maatregelen kunnen nemen als een weg toe is aan onderhoud."

Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink met Angela Vlaar van Rijkswaterstaat: