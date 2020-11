Politiehonden mishandeld; ruzie bij vereniging De Trouwe Vriend in Hulshorst

Het baasje van Sjon, Sam en Shirley laat zijn honden uit in het bos in Hulshorst. Marcel Koot is voorzitter van de nieuwe politiehondenvereniging Hulshorst, maar is even niet zo blij: "Het probleem is dat we graag gebruik willen maken van het achterliggende terrein, maar helaas is ons de toegang geweigerd."

Dierenmishandeling

Dat komt volgens Koot door twee bestuursleden van de club. Zij zijn door het landelijk bestuur van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging geroyeerd wegens dierenmishandeling. Daar zijn ook beelden van. Daarop is te zien dat de voorzitter zijn hond meerdere malen slaat.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Burt Beyer, secretaris van vereniging 'De Trouwe Vriend' lijkt zich er niet zo druk over te maken: "Een van de bestuursleden is op basis van een filmpje waarop de man zijn hond corrigeert uit het lidmaatschap gezet", geeft hij toe. "Maar, je kunt buiten de KNPV ook gewoon een bestuur vormen. Daar heeft de KNPV helemaal niets mee te maken eigenlijk."

En daarom heet de vereniging heet nu 'De Trouwe Vriend', zonder 'Politiehondenvereniging' erbij. Al stond dat eerder nog wel op het hek. Het bestuur wil niets meer te maken hebben met de Politiehondenvereniging.

Twee clubs

Een aantal oud-leden gaat juist wel verder onder de naam 'Politiehondenvereniging De Trouwe Vriend'. En dus zijn er nu twee clubs. Het terrein en het gebouw zijn eigendom van de gemeente. Die spreekt van een verenigingskwestie die de leden zelf maar moeten oplossen.

"Als bestuur voelen we ons heel erg in de steek gelaten", zegt Marcel Koot. "De gemeente zegt dat wij de rechtmatige eigenaren van het terrein zijn en dat ze het aan ons verhuren. Maar de Kamer van Koophandel zegt dat de statuten op Vereniging De Trouwe Vriend staan. Dus we staan in ons gelijk, maar we krijgen het niet."

Rechtszaak

Maar ook de vereniging 'De Trouwe Vriend' vindt dat ze in haar gelijk staat. De leden die nu de politiehondenvereniging vormen, zijn allemaal zelf opgestapt of het lidmaatschap is ingetrokken. En dat zou volgens vereniging 'De Trouwe Vriend' gebeurd zijn ruim voordat twee bestuursleden geroyeerd werden door het landelijk bestuur.

De stap om dan zonder de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging door te gaan is dan ook rechtvaardig, vinden ze. Beide partijen staan daarmee lijnrecht tegenover elkaar. "Dit gaat zeker niet meer goed komen", zegt secretaris Beyer. "Die mensen hebben geen enkel recht van spreken."

Op de vraag of de andere club dan maar naar de rechter moet stappen is het antwoord kort, maar duidelijk: "Ze doen maar wat ze niet laten kunnen." Het lijkt er dus op dat een rechtszaak moet gaan bepalen wie van de twee clubs straks de echte 'Trouwe Vriend' is.