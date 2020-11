Oog in oog met omgekomen militairen op begraafplaats Loenen

Je staat voor een spiegel en ziet jezelf. Plots verandert er iets in de reflectie; de foto van een jonge man vult langzaam het beeld. Een militair. Eronder prijken zijn naam, geboortedatum en sterfdatum. Zijn beeld vervaagt. Dan begint zijn moeder te vertellen.

Kijk hier naar een video over de expositie. Tekst gaat hieronder verder:

Op deze indringende manier maak je kennis met oorlogsslachtoffers in het educatiecentrum bij het Ereveld in Loenen. Die wordt deze donderdag geopend.

Veteranen vertellen hun verhaal

Niet alleen oorlogsslachtoffers komen in de nieuwe expositie aan bod. Er is ook ruimte voor de verhalen van veteranen. Zij vertellen over hun uitzendingen, van Libanon en Bosnië tot Afghanistan.

Ze spreken over de doelstelling van hun missie, over het nut en soms ook falen daarvan. En er is plaats voor hun vertwijfeling. Want: was het het allemaal waard?

Bekijk hier een uitleg van Hélène Briaire over de confronterende spiegels op de expositie:

Bij het ereveld wordt donderdag ook een veteranenbegraafplaats geopend door koning Willem-Alexander. De opening is live te volgen bij Omroep Gelderland.

Lees ook: Vandaag is het zover: koning opent veteranenbegraafplaats in Loenen

Op het ereveld liggen Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven, een kleine 4000 sinds 1949. Maar een plek voor veteranen die op hun laatste rustplaats ook graag samen willen zijn, die was er nog niet. Tot nu.

Hélène Briaire van de Oorlogsgravenstichting vertelt over de veteranenbegraafplaats: