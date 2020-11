Rapport over discriminatie gemeente Arnhem bleef onder tafel

ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede vroeg er verschillende keren naar, voor hij met het rapport over de brug kwam. Het bestaan ervan werd volgens haar zelfs verschillende keren door het college ontkend. De reden dat het niet is gedeeld, is dat het onderzoek in de ogen van de wethouder niet af is en hij vraagtekens stelt bij de opzet. De samenwerking met de onderzoekers is dan ook voortijdig afgebroken, stelt Van Dellen.

'Ernstige conclusies'

Toch vonden de wetenschappers dat zij voldoende informatie hadden om conclusies te kunnen trekken. Zij hebben deze resultaten begin vorig jaar al aan de gemeente toegestuurd. "Een vreemde gang van zaken dat ik er meermaals om heb moeten vragen", stelt Nede, die daarin bijval krijgt van meerdere collega's. "Wat betreft de inhoud van het rapport staan er ernstige conclusies in, waarover het laatste woord nog niet is gezegd."

Uit de cijfers blijkt dat het aantal sollicitanten met een niet-westerse achtergrond fors achterblijft bij het landelijk gemiddelde. Het lukt de gemeente niet goed om deze mensen te interesseren, concluderen de onderzoekers.

Ongelijke behandeling

In de sollicitaties is er verder 'op zijn minst' een indirecte vorm van ongelijke behandeling, waarbij ervaringen van afwijzing, discriminatie, miskenning en twijfel een rol spelen. De onderzoekers zien ook aanwijzingen voor meer directe vormen van ongelijkheid. Maar die zou moeilijk zijn vast te stellen, omdat selecteurs - die de sollicitaties afnemen - niet ronduit zeggen dat iemand wordt afgewezen op basis van zijn afkomst. "Het maakt betrokkenen onzeker, argwanend of afwachtend."

Het lukt de gemeente onvoldoende om daar rekening mee te houden, stelt het rapport. "Openheid creëren waardoor de kwaliteiten van sollicitanten met een dergelijke achtergrond wél helder voor het voetlicht komen, lukt niet. Dat is te veel afhankelijk van de toevallige goodwill van afzonderlijke selecteurs. Er is geen sprake van beleid."

Het is volgens de onderzoekers lastig te zeggen of er ook discriminatie plaatsvindt in de gesprekken met de gemeente zelf. "Je kunt nu eenmaal niet in de diepere lagen van het bewustzijn en gedrag van selecteurs kijken." Ook voor het salaris maakt afkomst uit: mensen met migratieachtergrond verdienen gemiddeld 650 euro per maand minder, zien de onderzoekers. Vaak werken ze op lagere functies onder hun niveau.

'Stop je niet in doofpot'

GroenLinks-raadslid Marie José Navis is geraakt door de conclusies van het onderzoek. Waarom de wethouder die niet eerder heeft gedeeld, roept volgens haar veel vragen op. Nede zal volgende week het debat starten om Van Dellen daarover stevig aan de tand te voelen.

"Als je dit een probleem vindt, dan ben je er open over en stop je het niet in de doofpot", betoogt SP'er Gerrie Elfrink. Volgens hem geeft het college niet thuis als er in de 'rauwe werkelijkheid' dingen aangepakt moeten worden. "Het begint met bespreekbaar maken."