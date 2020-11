'Ik raakte vrienden kwijt', ex-gebruiker legale drug poes waarschuwt jongeren

Hij wil zijn verhaal doen, vertelt Michael*, een spontane, vrolijke jongen die naar eigen zeggen inmiddels vier weken geen 3MMC meer gebruikte. Zijn ouders en veel anderen in zijn omgeving weten van niks. Het begon allemaal voor de zomer toen hij met wat vrienden een keer 'poes' probeerde. "Dat beviel eerst goed. Ik kreeg een euforisch en verliefd gevoel, was vrolijk, wilde veel praten."

Zonder drugs een dip

Die ene keer werden er twee en zo ging het door. "Dan krijg je van iemand een telefoonnummer en kun je het makkelijk zelf bestellen. Op een gegeven moment gebruikte ik het vier of vijf keer per week en soms zelfs op school." Langzamerhand merkte Michael dat hij niet meer zonder kon. Bovendien raakte hij steeds vaker in een dip als de drug uitgewerkt was. "Een depressief gevoel, ik vond niks meer leuk. Ik had het gevoel dat mijn karakter veranderde. "

Het moment dat vrienden hem vertelden dat ze liever niet meer met hem om wilden gaan als hij bleef gebruiken, was een omslag. "Ik praatte er met een goede vriend over en vertelde dat het op school niet goed ging en dat ik bang was dat ik mijn baan kwijt zou raken. Toen besloot ik dat ik wilde en moest stoppen."

Nog steeds appjes met aanbiedingen

Dat stoppen deed hij op eigen kracht. "Ja, dat moet je toch echt zelf doen." Makkelijk was het niet. Michael was erg moe en trilde in het begin veel. "Maar na een tijdje kwam mijn energie terug en inmiddels voel ik me goed. Ik heb ook weer zin om dingen te ondernemen." Michael is niet langer bang om in de verleiding te komen, terwijl die continu op de loer ligt: "Dealers hebben mijn nummer en sturen regelmatig een appje met aanbiedingen."

Geen dealer, maar ondernemer

Terence* is zo'n 'dealer', al noemt hij het zelf heel anders. "Ik zie mezelf als ondernemer. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ik betaal gewoon belastingen", legt hij uit. Hij stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar zijn klanten. "Als ik weer een kortingsactie heb, of er komt een nieuw product in de shop, dan laat ik dat weten aan iedereen die staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Maar ik ga niet mensen bellen omdat ze al een tijdje niet besteld hebben."

Terence vertelt open over zijn handel. Hij verkoopt designerdrugs via zijn webshop. "Tijdens mijn studie zag ik dat 3mmc ook gewoon in de smartshop te verkrijgen was. Ik heb wat research gedaan en ben uiteindelijk zelf dit spul gaan inkopen en verkopen." Ook zijn ouders weten van zijn onderneming. "Op een gegeven moment heb ik dat toch maar verteld, ik verdiende meer geld dan ik met het bezorgen van pizza's kon doen."

Niet voor consumptie

Volgens zijn website verkoopt hij het niet voor consumptie. "Dat mag ook niet, dus zodra ik weet dat mensen het daar wel voor gebruiken, verkoop ik het niet." Hij voelt zich naar eigen zeggen niet schuldig dat 3MMC toch als drug wordt gebruikt. "Een doosje spijkers mag ook niet voor consumptie gebruikt worden. Als dat toch gebeurt, is dat dan de schuld van de Gamma of Praxis, of van de gebruiker? Zo zie ik het ook met de 3MMC."

Eerder al trokken burgemeesters en politie aan de bel over het toenemende gebruik op de Veluwe en in de Achterhoek en pleiten ze voor een verbod op de drugs. Staatssecretaris Paul Blokhuis is er duidelijk over: "Ik hoor van alle experts dat 3MMC troep is. Dan moet het gewoon verboden worden." Blokhuis beloofde afgelopen weekend snel te komen met een wetsvoorstel.

Einde van het bedrijf

Terence denkt dat het niet verstandig is om designerdrugs te verbieden. "Dan komt het bij het criminele circuit te liggen, wat de kans groter maakt dat er troep verkocht wordt. Ik laat alles testen bij een laboratorium, dat gebeurt dan niet meer."

Ondanks zijn bezwaren houdt Terence er rekening mee dat het verbod er komend jaar komt. "Dat is het einde van mijn bedrijf, want ik ga niets illegaals doen. Ik ga mijn studie afmaken en iets nieuws zoeken waar ik geld mee kan verdienen. Als ik met de verkoop van broodjes veel geld kan binnenhalen, doe ik dat."

De risico's van 3MMC worden regelmatig duidelijk. Afgelopen weekend belandde een jongen uit Aalten nog in het ziekenhuis na gebruik van 'poes'. Gelukkig is Michael nooit in het ziekenhuis beland, maar hij schrikt er wel van. Hij hoopt dat jongeren door zijn verhaal misschien wat voorzichtiger worden met het gebruik van 3MMC. "Ik kan en wil natuurlijk niks verbieden, maar waarschuwen kan ik wel."

*= Michael en Terence zijn schuilnamen. De echte namen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie.

