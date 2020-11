'Zakkie geld en mond houden', amateurclubs balen na einde bekeravontuur

Twee van de drie Gelderse amateurclubs die uit het KNVB-bekertoernooi zijn gezet, balen van de beslissing van de KNVB. Bij DTS in Ede en bij TEC in Tiel vinden ze dat de wedstrijden gewoon gespeeld konden worden. Bij DVS'33 in Ermelo vinden ze de oplossing van de KNVB netjes. "Het voetballen komt wel weer", zegt voorzitter Aart Goossensen.

In Tiel stond er in december een bekerwedstrijd tegen het FC Groningen van Arjen Robben op het programma, maar na het besluit van de voetbalbond komt Robben niet en blijven de velden leeg. "Jammer dat we dat via de media moeten vernemen", stelt voorzitter Johan Verweij. Donderdag zouden we met amateurclubs en de KNVB praten over de mogelijkheden, nu begrijp ik via de media dat het besluit al genomen is. We zitten met alle tweede- en derdedivisieclubs in een groepsapp. Waarom zijn wij niet eerst ingelicht?"

Er is woede te merken in Tiel. "Vorig jaar heeft de KNVB zich ook al vergist door de beker er te vroeg uit te gooien, nu weer. Het motiveert zo niet om mee te doen."

Tal van mogelijkheden

Zowel bij TEC als bij DTS in Ede hadden ze graag gezien dat de wedstrijden tegen profclubs alsnog gespeeld zouden worden. "Wat mij betreft was het gewoon doorgegaan", zegt DTS-voorzitter Jeroen Been. "De profs hebben vanaf januari gewoon hun reguliere competitie en onze competitie gaat heel veel ruimte krijgen. Wat dat betreft hadden we die wedstrijden toch gewoon in het nieuwe jaar kunnen spelen? Dit is doodzonde. De spelers hebben keihard geknokt om door de voorrondes te komen en nu te spelen. Want hoe vaak mag je meedoen? En dan word je er op deze manier uit gehaald, dat is heel wrang."

Dat zien ze in Tiel ook. "We hebben al die tijd, binnen de mogelijkheden, doorgetraind. De spelers kijken uit naar zo'n wedstrijd. Voor de spelers, sponsoren en toeschouwers is dit het hoogtepunt van het seizoen. Had één keer een uitzondering gemaakt om wel te spelen en dan had je de amateurclubs gewoon naar de betaaldvoetbalorganisaties (bvo's) laten gaan. Die zijn al ingericht op het spelen zonder publiek en testen van tevoren. Door nu alleen de bvo's door te laten spelen kiezen ze weer voor de makkelijkste oplossing", vertelt Verweij (foto).

"Het verder doorschuiven van de eerste en tweede bekerronde naar de tweede competitiehelft is niet mogelijk, door de krappe speeldagenkalender van het betaald voetbal", stelt KNVB-directeur Eric Gudde. "Om het bekertoernooi dit seizoen uit te spelen, is het daarom helaas noodzakelijk om alleen met de betaaldvoetbalclubs door te gaan.

Financiële vergoeding

Het niet doorgaan van de bekerwedstrijden tussen amateurclubs en profclubs is niet alleen een sportief drama, maar ook financieel. Als de amateurclubs de eerste ronde zouden spelen, zouden ze 10.000 euro krijgen. "Daarnaast had FOX Sports al geïnformeerd of ze bij ons mee mochten kijken. Dat geeft gigantische publiciteit", zo weten ze in Ede.

En bij TEC praten ze al snel over een kostenpost van zo'n 50.000 à 60.000 euro. "In normale omstandigheden dan. Dan heb je een tv-uitzending, entreegeld, kantine-omzet."

De KNVB heeft daarom besloten om de amateurclubs te voorzien van een vergoeding. De clubs krijgen de 10.000 euro die ze zouden krijgen uit de eerste ronde. En het startgeld voor de tweede ronde (180.000 euro totaal) wordt verdeeld over de 26 overgebleven amateurclubs. Dat betekent dat de clubs 16.923 euro krijgen. Daarnaast mogen de amateurclubs uit dit toernooi volgend jaar gewoon weer meedoen.

"Er komt dus weer een compensatie, maar daar doen we het niet voor. Het is een beetje alsof de KNVB zegt: hier heb je een zakkie geld, mond houden en klaar is Kees. Daar doe je het niet voor", vertelt de Tielse voorzitter.

'Netjes opgelost'

Bij DVS'33 in Ermelo vinden ze de compensatie netjes, zo vertelt voorzitter Aart Goossensen. "We krijgen een vergoeding die hoger ligt dan de 10.000 euro die we nu zouden krijgen en we mogen komend jaar weer meedoen."

Er is dus wat Goossensen betreft geen probleem. "Voetbal blijft de belangrijkste bijzaak. De gezondheid staat bovenaan. Als de voetbalkalender het dan niet toestaat om te spelen, dan houdt het op. Geduld is een schone zaak. Volgend jaar gaan we hopelijk door waar we nu zijn gebleven onder andere omstandigheden. We moeten ons ook vooral niet belangrijker vinden dan de horeca. We moeten niet zeurpieten, gewoon een jaartje wachten. Voetballen komt wel weer."

In Ermelo kijken ze dan liever weer naar een goede herstart van de competitie in het nieuwe jaar. "We kunnen beter half februari weer goed starten, dan nu halfbakken."

'Balen dat amateurclubs niet meedoen'

Eric Gudde baalt dat amateurclubs dit seizoen niet meer kunnen deelnemen aan de KNVB-beker. "Dit is absoluut een heel grote teleurstelling", reageert Gudde. "Het is juist de charme van het bekertoernooi dat amateurclubs zich ten koste van profclubs als cupfighters kunnen ontpoppen."

