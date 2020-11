'Gewoon blijven, dat is het geheim', familiebedrijf Floor bestaat 250 jaar

In het bruine café aan de Dorpsstraat lijkt het een beetje of de tijd heeft stilgestaan. De inrichting is traditioneel, sommigen zouden het misschien ouderwets noemen. Aan de muur hangen familiefoto's. "Dit is mijn over-overgrootvader en zijn over-overgrootvader is het bedrijf ooit begonnen”, vertelt zoon Wesley Floor (29), de negende generatie in het familiebedrijf.

Afgelopen oktober kregen hij en zijn vader en moeder het Predicaat Hofleverancier uitgereikt van de burgemeester vanwege het 250-jarige bestaan van Floor. Het is een titel die alleen de koning kan toekennen aan bedrijven die belangrijk zijn in de regio. De familie is er erg trots op.

Koetsen en boeren bruiloften

De geschiedenis van het bedrijf start bij Evert Floor in 1770. Hij begon een koets- en cateringservice voor de boeren bruiloften in Lunteren. Hij vervoerde bruidsparen en verzorgde de feestmaaltijden, bij de mensen aan huis, want zo ging dat toen. “In die tijd betaalden ze elkaar nog met Florijnen”, vertelt Wesley die een rekening laat zien uit 1774. "Dit is het oudste stuk wat we nog hebben."

Rond 1900 besloot de familie Floor haar diensten uit te breiden met een café en hotel. In 1969 beginnen Oma Truus Floor-Soelendaal (87) en opa Boet een slijterij en een partycentrum met feestzaal en kegelkelder. Ze stoppen met het logement. "Dat kon niet meer met de bruiloften, dan was er 's avonds muziek en konden mensen niet slapen", zegt Truus (87).

Maar het partycentrum was niet meteen een succes, want de boerenfamilies namen voor hun bruiloften allemaal hun eigen aardappelen, vlees en melk mee. "Daar konden we niet aan verdienen. Dus dat kon later niet meer."

Rekening uit 1774. Foto: Omroep Gelderland.

Stamppot Boerenkool

Piepers en een lekker stukje vlees, daar houden ze in Lunteren nog steeds van. "Oud Hollandse gastvrijheid", zegt Anton. "Nog steeds komt alles bij de lokale boeren vandaan", vertelt hij. Maar nu kopen ze het zelf in. Hij en zijn zoon Wesley zijn stamppot boerenkool aan het maken voor 'de jongens' op het dorp.

Met de stamppotverkoop loopt het dit jaar storm, maar met het partycentrum en café gaat het vanwege corona natuurlijk een heel stuk minder. Tientallen partijen konden niet doorgaan. Het is een flinke financiële klap voor de familie Floor. "Maar we redden het wel", zegt vader Anton hoopvol. Er moet ten slotte volgend jaar nog een 250-jarig-jubileum-feest ingehaald worden. "De burgemeester heeft al gezegd er bij te zullen zijn."