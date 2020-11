Zon en 15 graden: nog één laatste 'lentedag'

Het kwik tikt woensdag in delen van Gelderland de 15 graden aan. En dat is voorlopig voor het laatst, want vanaf donderdag komt de kou onze provincie binnen.

Het wordt woensdag 'lenteachtig', vertelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Met de verwachte 15 graden wordt er weer een nieuw datumrecord gevestigd. “Nog nooit was het zo warm op 18 november.”

De zon gaat volgens de weerman flink schijnen, als de bewolking in de loop van de ochtend wegtrekt. Er staat een matige wind. “Eigenlijk een heerlijke dag om er even op uit te gaan”, aldus Van Bernebeek.

Vrijdag koudste dag

De weerman spreekt van een eendagsvlieg, want in de avond slaat het weer al om. De bewolking en wind neemt toe en in de loop van de avond valt er ook al wat regen. “Het is een overgang naar kouder weer. Donderdag wordt het nog maar een graad of 11”, zegt hij.

Vrijdag wordt volgens hem de koudste dag van de week. “Dan komen we niet meer aan de 10 graden. Ik denk dat we zelfs op veel plaatsen bij een graad of 8 wel afhaken. Dan voelt het met een stevige wind ineens toch heel fris aan.”