Amateurs uit bekertoernooi, nog geen duidelijkheid voor Vitesse en NEC

Vitesse na de bekerwinst in 2017. Foto: ANP

Amateurclubs TEC uit Tiel, DVS'33 uit Ermelo en DTS uit Ede zijn zonder te spelen uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. Dat komt doordat alle amateurclubs uit het bekertoernooi worden gehaald, zo zei KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee dinsdagavond op Radio 1.

Door de coronamaatregelen kunnen de amateurclubs namelijk niet trainen en kunnen ze in december niet in actie komen tegen de betaald voetbalclubs in de beker. Dat betekent dat de amateurclubs een flinke vergoedingssom mislopen.

Woensdag meer duidelijk

Of dit betekent dat Vitesse en NEC een ronde verder zijn, is nog niet duidelijk. De KNVB zegt woensdag met een voorstel te komen voor het vervolg van het bekertoernooi.

Voor Vitesse stond een wedstrijd gepland bij HHC in Hardenberg en NEC zou op bezoek gaan bij Quick in Den Haag. Die wedstrijden zouden in oktober gespeeld worden en werden al uitgesteld naar december. Maar de amateurclubs worden dus uit de beker gehaald.

De Graafschap is al door in de KNVB-beker. Die ploeg versloeg FC Twente in Enschede op knappe wijze: 1-3.

