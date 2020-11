Amateurs uit bekertoernooi, Vitesse en NEC naar volgende ronde

Door de coronamaatregelen kunnen de amateurclubs niet trainen en kunnen ze in december niet in actie komen tegen de betaald voetbalclubs in de beker. Dat betekent dat de amateurclubs een flinke vergoedingssom mislopen. Daarin worden ze volgens de KNVB gecompenseerd. Ook mogen ze volgend jaar instromen in het bekertoernooi.

Woensdag meer duidelijk

Voor Vitesse stond een wedstrijd gepland bij HHC in Hardenberg en NEC zou op bezoek gaan bij Quick in Den Haag. Die wedstrijden zouden in oktober gespeeld worden en werden al uitgesteld naar december.

De Graafschap was al door in de KNVB-beker. Die ploeg versloeg FC Twente in Enschede op knappe wijze: 1-3.

De loting voor de tweede ronde is komende zaterdag. De wedstrijden worden gespeeld op 15, 16 en 17 december. Negen profclubs hebben geluk, die krijgen een vrijstelling voor de achtste finales.

