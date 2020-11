'Sinterklaas, koop de cadeautjes alleen!', zegt premier Rutte

Bioscopen, theaters, pretparken en zwembaden mogen de deuren donderdag weer openen. Het kabinet trekt het 'verzwaringspakket' aan maatregelen in voor gelegenheden in de openbare ruimte. Dat maakte premier Mark Rutte dinsdagavond bekend.

"De cijfers die elke dag tot ons komen zijn nog te hoog. Maar de trend is dalend", deelde de premier mee aan het begin van het gesprek met de pers. De publieke gelegenheden mogen weer gasten ontvangen. De strikte beperkingen die medio oktober werden meegedeeld, zijn weer van kracht. Dat betekent dat horecagelegenheden dicht blijven, ouders niet langs de lijn naar de verrichtingen van hun sportende kinderen mogen kijken en dat thuiswerken het devies blijft voor iedereen.

"De cijfers laten zien dat de maatregelen werken. Of eigenlijk: dat ons gedrag werkt. En dat het reproductiegetal eindelijk duidelijk onder de 1 zit. Natuurlijk hopen we op 'meer' en 'beter', maar het merendeel van de Nederlanders houdt zich aan de regels. En dat is een compliment waard. We hebben elkaar nodig om elkaar en onszelf te beschermen", aldus de minister-president.

Rutte sprak nadrukkelijk de hoop uit dat de dalende trend in het aantal coronabesmettingen zo door blijft gaan. "En ik hoop dat dit een motivatie is om het vol te houden en, liever nog, er een tandje extra bij te zetten. Want er is ruimte voor verbetering, in bijvoorbeeld het winkelen en het thuiswerken. En in het thuisblijven. Het is moeilijk anderhalve meter afstand te houden en thuis te blijven bij klachten. Maar toch moet het."

Pakjesavond vieren we niet samen

Het ziet er niet naar uit dat families en vrienden tijdens de feestdagen, zoals tijdens pakjesavond op 5 december, bij elkaar op bezoek kunnen gaan. Premier Rutte zei daarover dat het aantal besmettingen niet hard genoeg daalt en dat Sinterklaas op een creatieve manier gevierd moet worden. "En Sinterklaas doet zijn inkopen natuurlijk alleen", voegde Rutte veelbetekenend toe.

Minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie. Foto: ANP.

Half december wordt mogelijk een voorzichtige tussenstap gezet in het samenzijn van mensen. Dat betekent dat familie en vrienden elkaar rond de kerstdagen mogelijk kunnen opzoeken. "Dat helpt ook om dit bijzondere jaar te verwerken", maakte De Jonge duidelijk. "Tegelijkertijd moeten we oppassen dat we onszelf onder de kerstboom geen derde golf cadeau doen. Al zijn de cijfers lager dan ze waren, ze zijn ook veel hoger dan ze zouden moeten zijn. De beste manier om de mensen in de zorg te helpen en onszelf een groot cadeau te geven, is door nu vol te houden."

Vaccinaties tegen corona

De laatste weken is een vaccin tegen het coronavirus veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. Meerdere farmaceutische bedrijven claimen inmiddels een werkend vaccin te hebben ontwikkeld. "Er gloort licht aan het einde van de tunnel, maar we moeten volhouden", sprak de premier in dat kader. "Er zijn allerlei plannen en experimenten in de maak en natuurlijk kijken we vooruit, naar de stappen die we moeten zetten om het tijdens deze crisis vol te houden."

Het vaccin is bedoeld om het aantal besmettingen terug te dringen: tot ongeveer 1200 per dag door heel het land. Ook het aantal ziekenhuisopnamen moet nog fors omlaag. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin en de voortekenen zijn goed, voegde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid daar dinsdagavond aan toe. Als alles goed blijft gaan, kan vanaf volgend jaar begonnen worden met het inenten van mensen tegen besmetting met het coronavirus.

"We zullen niet in één keer genoeg vaccins hebben voor heel Nederland. Het is een grote logistieke operatie om heel Nederland te vaccineren", benadrukt de minister. Hij zei dat het kabinet nadenkt over welke bevolkingsgroepen als eersten ingeënt moeten worden. De testcapaciteit blijft opgeschroefd worden, bijvoorbeeld door middel van XL-teststraten. De Jonge riep de bevolking op zich te laten testen bij corona-achtige verschijnselen.

Druk op de zorg

De druk op de ziekenhuizen en verpleeghuizen blijft groot, legde Rutte ook uit. "Het beeld overall is nog steeds heel heftig. Operaties worden voor een tweede of derde keer uitgesteld en mensen melden zich maar even niet bij de dokter, als de klachten niet op corona lijken. Tegen die mensen zeg ik: neem juist contact op met de huisarts om klachten later vóór te zijn."

Als per 1 december de cijfers niet flink gedaald zijn, wordt het dringende advies een mondkapje te dragen omgezet in een verplichting. Tot nu toe vragen winkeliers en openbare gelegenheden hun klanten nog vriendelijk een mondkapje op te zetten. Eerder legden de premier en de minister uit dat er achter de schermen werd gewerkt aan een noodwet om het mondkapje verplicht te maken.

"Het doel van onze aanpak blijft om kwetsbare mensen te beschermen. We hebben deze golf pas achter de rug, wanneer we weer op niveau 1 zitten: waakzaam. Momenteel zitten we op niveau 3", legde minister De Jonge uit. "We willen een derde golf voorkomen en de economie en samenleving zo veel mogelijk de ruimte geven."

