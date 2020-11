H&M kondigt vertrek uit Tiel aan, onduidelijkheid voor medewerkers

Kledinggigant Hennes & Mauritz heeft aan medewerkers van het distributiecentrum in Tiel laten weten dat het voornemens is de vestiging te sluiten. De werkzaamheden worden in 2021 mogelijk overgeheveld naar Duitsland.

H&M geeft aan dat er een intentie is om de werkzaamheden die in Tiel worden uitgevoerd, onder te brengen in het logistieke centrum in Hamburg. Wat de reden daarvan is, is nog onbekend. Het betreft een voorgenomen besluit dat nog niet definitief is, maar de medewerkers zijn al wel ingelicht over de mogelijke verhuizing.

Het distributiecentrum werd in 2015 geopend op aan de Lingewei in Tiel. Dat bracht destijds een stortvloed aan sollicitaties bij H&M, nog voor de vacatures op de website stonden. Er was destijds plek voor 170 medewerkers.

Wat met de medewerkers gaat gebeuren, is nog onduidelijk in afwachting van het definitieve besluit.



Zie ook: